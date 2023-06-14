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Обвинение запросило 14 лет колонии для бывшего вице-мэра Екатеринбурга Контеева

14 июня 2023, 10:31
В Сысерти окончено судебное следствие по второму уголовному делу в отношении бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева. В ходе прений прокурор попросил суд назначить наказание в виде 14 лет лишения свободы.

Гособвинитель настаивает, что по совокупности общий срок должен составить 23 года. Также он просит назначить штраф Контееву в размере 700 тысяч рублей, пишет РБК.

Напомним, Контеев обвиняется в вымогательстве, покушении на убийство, мошенничестве и легализации средств. Речь идет о вымогательстве у бизнесмена Максима Краснова. По данным следствия, обвиняемый вымогал 25% долей ООО «Курган» (Курганская область) стоимостью 3,6 миллиона рублей. Фирма занималась растаможкой фур с фруктами. Последние потом доставлялись на овощебазу №4 в Екатеринбурге.

В 2010 году на Краснова совершено нападение. Именно этот эпизод квалифицируется как попытка убийства. Следствие считает, что заказчиком выступил Контеев. Но вины он не признает.

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#Суд#Обвинение#Разбирательство#Криминал#Екатеринбург#Сысерть#Ирина Кирилова
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