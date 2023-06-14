Обвинение запросило 14 лет колонии для бывшего вице-мэра Екатеринбурга Контеева

Напомним, Контеев обвиняется в вымогательстве, покушении на убийство, мошенничестве и легализации средств. Речь идет о вымогательстве у бизнесмена Максима Краснова. По данным следствия, обвиняемый вымогал 25% долей ООО «Курган» (Курганская область) стоимостью 3,6 миллиона рублей. Фирма занималась растаможкой фур с фруктами. Последние потом доставлялись на овощебазу №4 в Екатеринбурге.