Обвинение запросило 14 лет колонии для бывшего вице-мэра Екатеринбурга Контеева

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
Гособвинитель настаивает, что по совокупности общий срок должен составить 23 года. Также он просит назначить штраф Контееву в размере 700 тысяч рублей, пишет РБК.
Напомним, Контеев обвиняется в вымогательстве, покушении на убийство, мошенничестве и легализации средств. Речь идет о вымогательстве у бизнесмена Максима Краснова. По данным следствия, обвиняемый вымогал 25% долей ООО «Курган» (Курганская область) стоимостью 3,6 миллиона рублей. Фирма занималась растаможкой фур с фруктами. Последние потом доставлялись на овощебазу №4 в Екатеринбурге.
В 2010 году на Краснова совершено нападение. Именно этот эпизод квалифицируется как попытка убийства. Следствие считает, что заказчиком выступил Контеев. Но вины он не признает.