Пандусы для инвалидов организуют за миллион рублей в четырех домах Нижнего Тагила

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Спуски для людей с ОВЗ появится у подъездов по следующим адресам: улица Красноармейская, 84а, Ленинградский проспект, 94, улица Высокогорская, 27, улица Папанина, 15. В этих домах проживают инвалиды и проект выполнен в целях обеспечения доступности и улучшения условий для них, говорится в документации закупки.
Пандусы будут односторонние, двухмаршевые с промежуточной площадкой. Для безопасности подъемы для инвалидов оборудуют ограждением. Срок выполнения работ — 30 дней со дня заключения контракта, а гарантийный срок обслуживания составляет три года.
Напомним, на проект по сохранению культурного памятника — Дома Худояровых, где находится музей подносного промысла, — мэрия выделила 2,5 миллиона рублей. Подрядчик должен будет полностью сохранить облик исторического здания. Работы включают создание эскизного проекта, проектной документации с фотофиксацией, составление сметы, а также дальнейшее проведение специальной экспертизы. Срок подачи заявок завершился 13 июня. В настоящее время комиссия рассматривает заявки участников электронного аукциона и их предложения.