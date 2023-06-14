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Пандусы для инвалидов организуют за миллион рублей в четырех домах Нижнего Тагила

14 июня 2023, 07:41
Фото: 1MI
Пандусы для комфортного спуска и подъема инвалидов появятся у подъездов четырех домов в Нижнем Тагиле. Начальная цена закупки, которую организует администрация города, составляет один миллион рублей.

Спуски для людей с ОВЗ появится у подъездов по следующим адресам: улица Красноармейская, 84а, Ленинградский проспект, 94, улица Высокогорская, 27, улица Папанина, 15. В этих домах проживают инвалиды и проект выполнен в целях обеспечения доступности и улучшения условий для них, говорится в документации закупки.

Пандусы будут односторонние, двухмаршевые с промежуточной площадкой. Для безопасности подъемы для инвалидов оборудуют ограждением. Срок выполнения работ — 30 дней со дня заключения контракта, а гарантийный срок обслуживания составляет три года.

Напомним, на проект по сохранению культурного памятника — Дома Худояровых, где находится музей подносного промысла, — мэрия выделила 2,5 миллиона рублей. Подрядчик должен будет полностью сохранить облик исторического здания. Работы включают создание эскизного проекта, проектной документации с фотофиксацией, составление сметы, а также дальнейшее проведение специальной экспертизы. Срок подачи заявок завершился 13 июня. В настоящее время комиссия рассматривает заявки участников электронного аукциона и их предложения.

Мэрия Нижнего Тагила за 2,5 миллиона рублей закажет проект по ремонту Дома Худояровых
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#Пандус#Инвалид#Подъезд#Обустройство#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил#Анна Григорьева
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