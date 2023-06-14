Пандусы для инвалидов организуют за миллион рублей в четырех домах Нижнего Тагила

Спуски для людей с ОВЗ появится у подъездов по следующим адресам: улица Красноармейская, 84а, Ленинградский проспект, 94, улица Высокогорская, 27, улица Папанина, 15. В этих домах проживают инвалиды и проект выполнен в целях обеспечения доступности и улучшения условий для них, говорится в документации закупки.