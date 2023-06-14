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Председатель профкома ЕВРАЗ ЗСМК в Новокузнецке ударил рабочего и не стал извиняться

14 июня 2023, 04:25
Фото: 1MI
Сотрудник предприятия ЕВРАЗ ЗСМК в Новокузнецке отсудил у председателя профкома более 30 тысяч рублей за то, что тот во время заседания ударил в глаз сотрудника и не стал извиняться.

Председатель ударил работника на почве личной неприязни. По словам пострадавшего, после инцидента он лишился сна, а напавший не принес извинений за удар. Тогда сотрудник предприятия обратился в суд с иском, пишет ИА «Город новостей».

Суд, рассмотрев исковое заявление мужчины, вынес постановление о взыскании с председателя профкома компенсации морального ущерба в размере 30 тысяч рублей, затрат на подачу иска в размере 7 тысяч рублей и почтовых затрат в размере 203 рубля.

Напомним, в марте 2023 года Верх-Исетский суд взыскал с екатеринбургского предприятия компенсацию, которую необходимо выплатить дочери погибшего сотрудника, упавшего с вышки.

Миллион заплатит предприятие в Екатеринбурге дочери погибшего работника
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#Елизавета Зиборова#Инцидент#Суд#Предприятие#Председатель#Иск#Общество#Новокузнецк#Заявление#Компенсация
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