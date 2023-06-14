Председатель профкома ЕВРАЗ ЗСМК в Новокузнецке ударил рабочего и не стал извиняться

Posted Сегодня, 04:25
Published Сегодня, 04:25
Modified Сегодня, 04:26
Updated Сегодня, 04:26
Председатель ударил работника на почве личной неприязни. По словам пострадавшего, после инцидента он лишился сна, а напавший не принес извинений за удар. Тогда сотрудник предприятия обратился в суд с иском, пишет ИА «Город новостей».
Суд, рассмотрев исковое заявление мужчины, вынес постановление о взыскании с председателя профкома компенсации морального ущерба в размере 30 тысяч рублей, затрат на подачу иска в размере 7 тысяч рублей и почтовых затрат в размере 203 рубля.
Напомним, в марте 2023 года Верх-Исетский суд взыскал с екатеринбургского предприятия компенсацию, которую необходимо выплатить дочери погибшего сотрудника, упавшего с вышки.