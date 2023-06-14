Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
Ребенка посадил за руль водитель Lada Priora. Все это записал на видео один из очевидцев событий. Он утверждает, что ребенок переключал поворотники и создавал аварийные ситуации на дороге.
Фотосессию лосихе устроил фотограф из Нижнего Тагила Илья Карасев во время похода на Юрьев Камень под Черноисточинском. Зверь не испугался и не стал убегать от вспышек камеры.
Из-за продолжающихся пожаров в Свердловской области продолжает действовать особый противопожарный режим, а режим ЧС отменен с 14 июня. Снятие противопожарного режима в Нижнем Тагиле тоже ждут уже в ближайшее время.
Инцидент с обмороком пожилого мужчины во время стояния в очереди за пенсией прокомментировали в «Почте России». Там сказали, что сожалеют о случившемся и уже оказали пенсионеру помощь. А для выдачи пенсий тагильчанам уже вывели дополнительных сотрудников.
Пандусы для маломобильных граждан появятся у подъездов четырех домов в Нижнем Тагиле. Начальная цена закупки составляет один миллион рублей. Пандусы появятся в домах, в которых проживают инвалиды.