tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:27

Published Сегодня, 14:27

Modified Сегодня, 14:29

Updated Сегодня, 14:29

Изображение материала

Ребенок за рулем, пандусы у подъездов и фото лося в Нижнем Тагиле

14 июня 2023, 14:27
Фото: Илья Карасев
Ребенок сидел за рулем, пандусы появятся у подъездов четырех домов и фото лося в Нижнем Тагиле. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 14 июня.

Ребенка посадил за руль водитель Lada Priora. Все это записал на видео один из очевидцев событий. Он утверждает, что ребенок переключал поворотники и создавал аварийные ситуации на дороге.

Водитель посадил ребенка за руль в центре Нижнего Тагила
Узнать подробнее

Фотосессию лосихе устроил фотограф из Нижнего Тагила Илья Карасев во время похода на Юрьев Камень под Черноисточинском. Зверь не испугался и не стал убегать от вспышек камеры.

Фотограф Нижнего Тагила провел фотосессию лосихе под Черноисточинском
Узнать подробнее

Из-за продолжающихся пожаров в Свердловской области продолжает действовать особый противопожарный режим, а режим ЧС отменен с 14 июня. Снятие противопожарного режима в Нижнем Тагиле тоже ждут уже в ближайшее время.

Снова пожары: противопожарный режим продолжает действовать в Свердловской области
Узнать подробнее

Инцидент с обмороком пожилого мужчины во время стояния в очереди за пенсией прокомментировали в «Почте России». Там сказали, что сожалеют о случившемся и уже оказали пенсионеру помощь. А для выдачи пенсий тагильчанам уже вывели дополнительных сотрудников.

«Почта России» извинилась за обморок мужчины в очереди за пенсией в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

Пандусы для маломобильных граждан появятся у подъездов четырех домов в Нижнем Тагиле. Начальная цена закупки составляет один миллион рублей. Пандусы появятся в домах, в которых проживают инвалиды.

Пандусы для инвалидов организуют за миллион рублей в четырех домах Нижнего Тагила
Узнать подробнее
#Елена Озерова#Лось#Фотограф#Обморок#Пенсионер#Почта#Пенсии#Очередь#Пожары#Пожароопасный сезон#Водитель#Ребенок#Пандусы#Инвалиды#Общество#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Нижний Тагил#Свердловская область#Екатеринбург#Дети
Подпишитесь
Как изменится площадь перед Машиностроительным техникумом в Нижнем Тагиле в 2024 году
Сегодня, 14:26
Снова пожары: противопожарный режим продолжает действовать в Свердловской области
Сегодня, 11:49
«Мисс Офис»: голосование за самую красивую офисную сотрудницу Свердловской области
Вчера, 17:35
Мэрия Нижнего Тагила за 2,5 миллиона рублей закажет проект по ремонту Дома Худояровых
Сегодня, 06:26
Реконструкция парка за 17 млн рублей началась в Черноисточинске под Нижним Тагилом
Сегодня, 12:10
Самосвалы из Китая оказались неподходящими для российских дорог
Вчера, 10:35