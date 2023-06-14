Инцидент с обмороком пожилого мужчины во время стояния в очереди за пенсией прокомментировали в «Почте России». Там сказали, что сожалеют о случившемся и уже оказали пенсионеру помощь. А для выдачи пенсий тагильчанам уже вывели дополнительных сотрудников.