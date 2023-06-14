Реконструкция парка за 17 млн рублей началась в Черноисточинске под Нижним Тагилом

Подготовительные работы к реконструкции парка идут в Черноисточинске несколько недель: строители уже убрали все лишние корни из земли, разобрали старую проводку. Подрядчик демонтировал часть забора, благодаря чему со стороны детской площадки открылся вид на весь парк. Весь мусор после демонтажа забора, корней и старой проводки был вывезен.