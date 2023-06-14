Реконструкция парка за 17 млн рублей началась в Черноисточинске под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
Подготовительные работы к реконструкции парка идут в Черноисточинске несколько недель: строители уже убрали все лишние корни из земли, разобрали старую проводку. Подрядчик демонтировал часть забора, благодаря чему со стороны детской площадки открылся вид на весь парк. Весь мусор после демонтажа забора, корней и старой проводки был вывезен.
Территорию засыпали щебнем и уже разграничили пешеходные дорожки, поставили бордюры. Также строители привезли мягкое покрытие для детской площадк и уже начали выкладывать плитку.
Пространства стало заметно больше. Сама территория, даже на стадии подготовки, выглядит уже лучше, чем то, что было раньше. Это как бы центр, напротив только небольшой детский комплекс, но его уже кто-то разломал в этом году. Поэтому замечательно, что появится место, где можно с детьми погулять. Молодежи будет где время проводить. Лично я счастлива-довольна, — рассказала редакции TagilCity.ru Ирина, местная жительница.
Напомним, что реконструкция центрального парка в Черноисточинске обойдется администрации Горноуральского городского округа в 16,7 млн рублей. Исполнитель установит новые ограждений взамен старых, полностью заменит осветительное оборудование, установит кабинки для туалета и мусорные контейнеры. Кроме этого, подрядчик займется озеленением парка.