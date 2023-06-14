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РЭО: Подписано соглашение о создании объектов обращения с ТКО в Чукотском АО

14 июня 2023, 16:45
Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и врио губернатора Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов заключили соглашение на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Соглашение касается создания объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Чукотском автономном округе.

Денис Буцаев отметил, что соглашение с Чукоткой предусматривает сотрудничество в рамках реализации федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» национального проекта «Экология». Одной из основных точек договора является совместная реализация инвестиционных проектов в округе, включая использование концессионных соглашений, передает vostokmedia.com.

Соглашение также предусматривает определение источников финансирования инвестиционных проектов, рассмотрение возможности получения поддержки от Российского экологического оператора, а также обмен информацией и поддержку в организационных вопросах, связанных с обращением с ТКО.

Владислав Кузнецов отметил, что сотрудничество с Российским экологическим оператором в сфере обращения с ТКО позволит создать современную инфраструктуру для сортировки и утилизации отходов на Чукотке. Использование концессионных механизмов позволит более эффективно реализовывать такие проекты и более быстро решить проблему свалок. Он также отметил, что уже подписаны документы с инвестором о создании и эксплуатации комплекса по обращению с отходами в Певеке, который будет иметь мощность 1500 тонн.

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