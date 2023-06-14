РЭО: Подписано соглашение о создании объектов обращения с ТКО в Чукотском АО

Владислав Кузнецов отметил, что сотрудничество с Российским экологическим оператором в сфере обращения с ТКО позволит создать современную инфраструктуру для сортировки и утилизации отходов на Чукотке. Использование концессионных механизмов позволит более эффективно реализовывать такие проекты и более быстро решить проблему свалок. Он также отметил, что уже подписаны документы с инвестором о создании и эксплуатации комплекса по обращению с отходами в Певеке, который будет иметь мощность 1500 тонн.