РЭО выявил лидеров по числу лотов на ЭТП вторичных материальных ресурсов в ДФО

Глава РЭО Денис Буцаев заявил, что всего в регионах Дальневосточного федерального округа размещен 41 лот на общую сумму 30 миллионов рублей. Хабаровский край выставил 10 лотов на 10 миллионов рублей в категориях «Золошлаковые отходы» и «Полимеры». Приморский край предложил 16 лотов на 4 миллиона рублей в категориях «Стекло», «Полимеры» и «Макулатура». Сахалинская область разместила 7 заявок на 8 миллионов рублей в категориях «Золошлаковые отходы» и «Резина», пишет издание Vostokmedia.