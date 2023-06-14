tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:11

Published Сегодня, 12:11

Modified Сегодня, 12:11

Updated Сегодня, 12:11

Изображение материала

РЭО выявил лидеров по числу лотов на ЭТП вторичных материальных ресурсов в ДФО

14 июня 2023, 12:11
Фото: 1MI
Приморье, Сахалин и Хабаровский край стали лидерами по выставлению лотов на электронной торговой площадке (ЭТП) для купли-продажи вторичных материальных ресурсов в Дальневосточном федеральном округе. Эта площадка была создана при поддержке Российского экологического оператора.

Глава РЭО Денис Буцаев заявил, что всего в регионах Дальневосточного федерального округа размещен 41 лот на общую сумму 30 миллионов рублей. Хабаровский край выставил 10 лотов на 10 миллионов рублей в категориях «Золошлаковые отходы» и «Полимеры». Приморский край предложил 16 лотов на 4 миллиона рублей в категориях «Стекло», «Полимеры» и «Макулатура». Сахалинская область разместила 7 заявок на 8 миллионов рублей в категориях «Золошлаковые отходы» и «Резина», пишет издание Vostokmedia.

Общее количество зарегистрированных компаний на электронной торговой площадке составляет более 900, а объем размещенных лотов превышает 1 миллиард рублей, сообщил руководитель проекта ЭТП ППК «РЭО» Заур Абдурахимов.

Электронная торговая площадка была запущена в сентябре 2022 года. На ней представлены вторичные ресурсы и сырье, которые можно покупать, продавать и заключать сделки по их переработке. Также на площадке можно размещать заказы на исполнение лотов в рамках расширенной ответственности производителя (РОП).

Подпишитесь
Снова пожары: противопожарный режим продолжает действовать в Свердловской области
Сегодня, 11:49
Мэрия Нижнего Тагила за 2,5 миллиона рублей закажет проект по ремонту Дома Худояровых
Сегодня, 06:26
«Мисс Офис»: голосование за самую красивую офисную сотрудницу Свердловской области
Вчера, 17:35
Итоги недели в Нижнем Тагиле: сероводород, брошенные лодки и кислотная вода
Вчера, 07:03
16 человек утонули в Свердловской области за 1,5 месяца
Сегодня, 09:07
Самосвалы из Китая оказались неподходящими для российских дорог
Вчера, 10:35