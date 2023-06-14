РЭО выявил лидеров по числу лотов на ЭТП вторичных материальных ресурсов в ДФО

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
Глава РЭО Денис Буцаев заявил, что всего в регионах Дальневосточного федерального округа размещен 41 лот на общую сумму 30 миллионов рублей. Хабаровский край выставил 10 лотов на 10 миллионов рублей в категориях «Золошлаковые отходы» и «Полимеры». Приморский край предложил 16 лотов на 4 миллиона рублей в категориях «Стекло», «Полимеры» и «Макулатура». Сахалинская область разместила 7 заявок на 8 миллионов рублей в категориях «Золошлаковые отходы» и «Резина», пишет издание Vostokmedia.
Общее количество зарегистрированных компаний на электронной торговой площадке составляет более 900, а объем размещенных лотов превышает 1 миллиард рублей, сообщил руководитель проекта ЭТП ППК «РЭО» Заур Абдурахимов.
Электронная торговая площадка была запущена в сентябре 2022 года. На ней представлены вторичные ресурсы и сырье, которые можно покупать, продавать и заключать сделки по их переработке. Также на площадке можно размещать заказы на исполнение лотов в рамках расширенной ответственности производителя (РОП).