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Сайт с результатами ОГЭ упал в разгар экзаменов в Екатеринбурге

14 июня 2023, 08:33
Фото: 1MI

Сайт с результатами ОГЭ перестал работать в разгар экзаменов в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в разгар экзаменов упал сайт с результатами ОГЭ. Обеспокоились из-за этого родители учеников девятых классов.

Страница, где можно было бы посмотреть, сколько баллов набрали ученики, на протяжении суток выдает ошибку, пишет Е1.

После прошлых экзаменов тоже подвисало, но на короткое время. А сейчас сайт сдулся, не выдержал нагрузки, — рассказала мать одного из учеников.

В Министерстве образования сообщили, что в настоящий момент производится загрузка результатов 30 тысяч участников ОГЭ на сайт gia66.ru.

Запросов много, поэтому сайт работает с перебоями. Программисты трудятся над тем, чтобы восстановить его полноценную работу. Также узнать результаты можно в самих школах.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#ОГЭ#Ученики#Экзамен#Сайт#Результаты#Общество
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