Сайт с результатами ОГЭ упал в разгар экзаменов в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
Страница, где можно было бы посмотреть, сколько баллов набрали ученики, на протяжении суток выдает ошибку, пишет Е1.
После прошлых экзаменов тоже подвисало, но на короткое время. А сейчас сайт сдулся, не выдержал нагрузки, — рассказала мать одного из учеников.
В Министерстве образования сообщили, что в настоящий момент производится загрузка результатов 30 тысяч участников ОГЭ на сайт gia66.ru.
Запросов много, поэтому сайт работает с перебоями. Программисты трудятся над тем, чтобы восстановить его полноценную работу. Также узнать результаты можно в самих школах.