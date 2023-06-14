Сильные ливни вызвали подтопление в Сочи, река Мацеста вышла из берегов

Интенсивные ливни в Сочи привели к выходу реки Мацеста из своих берегов, вызвав наводнение в районе Хостинского. В результате непогоды подтопились цокольные помещения зданий, придомовые территории и автомобили. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.