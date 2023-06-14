Сильные ливни вызвали подтопление в Сочи, река Мацеста вышла из берегов

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
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Updated Сегодня, 08:55
Согласно сообщению, сильные дожди привели к выходу реки Мацеста из берегов в Хостинском районе Сочи. Подтопление затронуло автомобили, придомовые территории, а также цокольные помещения и помещения на первых этажах зданий, пишет 360tv.ru.
Представители регионального управления МЧС уточнили, что подтопление произошло на улице Измайловская, в переулках Лечебный и Мостовой, а также в СНТ «Мацеста», как сообщает ТАСС.
Инцидент произошел около 4:00, и в результате повреждения газопровода. К настоящему времени на месте работают 55 спасателей и 17 единиц техники, сообщили представители ведомства.