tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:53

Published Сегодня, 08:53

Modified Сегодня, 08:55

Updated Сегодня, 08:55

Сильные ливни вызвали подтопление в Сочи, река Мацеста вышла из берегов

14 июня 2023, 08:53
Интенсивные ливни в Сочи привели к выходу реки Мацеста из своих берегов, вызвав наводнение в районе Хостинского. В результате непогоды подтопились цокольные помещения зданий, придомовые территории и автомобили. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Согласно сообщению, сильные дожди привели к выходу реки Мацеста из берегов в Хостинском районе Сочи. Подтопление затронуло автомобили, придомовые территории, а также цокольные помещения и помещения на первых этажах зданий, пишет 360tv.ru.

Представители регионального управления МЧС уточнили, что подтопление произошло на улице Измайловская, в переулках Лечебный и Мостовой, а также в СНТ «Мацеста», как сообщает ТАСС.

Инцидент произошел около 4:00, и в результате повреждения газопровода. К настоящему времени на месте работают 55 спасателей и 17 единиц техники, сообщили представители ведомства.

Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле: сероводород, брошенные лодки и кислотная вода
Вчера, 07:03
«Мисс Офис»: голосование за самую красивую офисную сотрудницу Свердловской области
Вчера, 17:35
Мошенники попытались втянуть в аферу со ставками жительницу Нижнего Тагила
Вчера, 11:43
Более полусотни школьников из Свердловской области сдали первые ЕГЭ на 100 баллов
Вчера, 11:38
Экс-сотрудник ИК-12 из Нижнего Тагила задержан с партией наркотиков на трассе
Вчера, 10:29
42 раза перевела деньги мошеннику жительница Нижнего Тагила
Вчера, 13:28