Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
Об отмене режима чрезвычайной ситуации заявил министр природных ресурсов и экологии Денис Мамонтов 14 июня на пресс-конференции ТАСС.
Режим чрезвычайной ситуации мы снимем сегодня. Но у нас продолжает действовать противопожарный режим, исходя из неблагоприятных метеорологических условий и того, что у нас продолжают возникать пожары, — отметил на пресс-конференции Денис Мамонтов.
Что касается особого противопожарного режима, то в Нижнем Тагиле ждут его снятии уже в ближайшее время, отметил руководитель пожарной дружины Павел Фетисов в разговоре с TagilCity.ru. Постановление Правительства Свердловской области о введении особого противопожарного режима было подписано 15 апреля. До сих пор документ, отменяющий его, опубликован не был. Более того, по информации добровольцев, в настоящее время в Свердловской области вновь появляются возгорания, в частности, в Серове.
Там свои ребята волонтеры есть. Дежурят, на самый печальный план мы поедем, — рассказал редакции TagilCity.ru Павел Фетисов.
По официальной информации уральской УГМС в Свердловской области действительно сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
14-16 июня местами в Свердловской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность — 5 класс горимости леса по региональной шкале, местами на севере области ожидается высокая пожарная опасность — 4 класс горимости леса по региональной шкале, — сообщает уральская УГМС.