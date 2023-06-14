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Снова пожары: противопожарный режим продолжает действовать в Свердловской области

14 июня 2023, 11:49
Фото: 1MI

В Свердловской области отменили режим чрезвычайной ситуации по пожарам

Из-за продолжающихся пожаров в Свердловской области до сих пор действует особый противопожарный режим, режим ЧС, тем временем, отменили.

Об отмене режима чрезвычайной ситуации заявил министр природных ресурсов и экологии Денис Мамонтов 14 июня на пресс-конференции ТАСС.

Режим чрезвычайной ситуации мы снимем сегодня. Но у нас продолжает действовать противопожарный режим, исходя из неблагоприятных метеорологических условий и того, что у нас продолжают возникать пожары, — отметил на пресс-конференции Денис Мамонтов.

Что касается особого противопожарного режима, то в Нижнем Тагиле ждут его снятии уже в ближайшее время, отметил руководитель пожарной дружины Павел Фетисов в разговоре с TagilCity.ru. Постановление Правительства Свердловской области о введении особого противопожарного режима было подписано 15 апреля. До сих пор документ, отменяющий его, опубликован не был. Более того, по информации добровольцев, в настоящее время в Свердловской области вновь появляются возгорания, в частности, в Серове.

Там свои ребята волонтеры есть. Дежурят, на самый печальный план мы поедем, — рассказал редакции TagilCity.ru Павел Фетисов.

По официальной информации уральской УГМС в Свердловской области действительно сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

14-16 июня местами в Свердловской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность — 5 класс горимости леса по региональной шкале, местами на севере области ожидается высокая пожарная опасность — 4 класс горимости леса по региональной шкале, — сообщает уральская УГМС.
В Нижнем Тагиле удалось потушить крупные пожары с помощью волонтеров
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