Что касается особого противопожарного режима, то в Нижнем Тагиле ждут его снятии уже в ближайшее время, отметил руководитель пожарной дружины Павел Фетисов в разговоре с TagilCity.ru. Постановление Правительства Свердловской области о введении особого противопожарного режима было подписано 15 апреля. До сих пор документ, отменяющий его, опубликован не был. Более того, по информации добровольцев, в настоящее время в Свердловской области вновь появляются возгорания, в частности, в Серове.