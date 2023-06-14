Сотрудники ФСБ проведут антитеррористические учения в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
Во время мероприятия служащие федеральной службы безопасности будут отрабатывать необходимые меры реагирования на угрозы терроризма.
Также екатеринбуржцев попросили в эти дни сохранять спокойствие и соблюдать полученные установки в местах, где проводятся учения, рассказали в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.
Напомним, недавно в зданиях свердловского правительства и ЗакСО работниками силовых структур были проведены учения. По их результатам будет проведен анализ, чтобы улучшить уровень работы и устранить имеющиеся проблемы.