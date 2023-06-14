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Сотрудники ФСБ проведут антитеррористические учения в Екатеринбурге

14 июня 2023, 06:08
Фото: 1MI
Работники ФСБ будут проводить антитеррористические учения в Екатеринбурге во Дворце водных видов спорта, центре Международного фестиваля университетского спорта и около зданий. Мероприятие пройдет 14 и 15 июня 2023 года.

Во время мероприятия служащие федеральной службы безопасности будут отрабатывать необходимые меры реагирования на угрозы терроризма.

Также екатеринбуржцев попросили в эти дни сохранять спокойствие и соблюдать полученные установки в местах, где проводятся учения, рассказали в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.

Напомним, недавно в зданиях свердловского правительства и ЗакСО работниками силовых структур были проведены учения. По их результатам будет проведен анализ, чтобы улучшить уровень работы и устранить имеющиеся проблемы.

Силовики провели учения в зданиях правительства и ЗакСО Свердловской области
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Проверка#Учения#ФСБ#Антитеррористические меры#Общество
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