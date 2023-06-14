«Уралэлектромедь» обновила систему контроля пульпы на производстве медных порошков

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
Медные электролитические порошки на предприятии производятся методом электролиза. Эта технология является уникальной и требует пристального внимания персонала на стадии приемки пульпы медного порошка из электролизных ванн в баки-репульпаторы.
Раньше, при заполнении баков, система контроля предупреждала электролизников световым сигналом красного цвета. Требовалось незамедлительно останавливать технологический процесс, что критично сказывалось на работе оборудования и приводило к его простоям.
После модернизации системы нам удалось избежать остановов на производстве и теперь мы можем проводить мониторинг и управлять заполнением пульпой баков-репульпаторов не останавливая работу оборудования, — подчеркнул начальник цеха медных порошков Антон Давлетшин.
Современная система состоит из специальных датчиков давления, которые герметично расположены в пяти баках-репульпаторах, сигнальных кабелей общей длиной 70 метров и экранов, где в процентах отображается уровень заполняемости приёмных баков.
Экраны расположены на трех участках цеха: в операторской, на участке центрифуг, а также в зале электролиза.
Очень удобно работать, когда ты видишь уровень заполняемости пульпой приёмных баках на цифровом табло. Теперь я могу корректировать подачу пульпы из электролизных ванн непосредственно с рабочего места, не трачу время на лишние перемещения, несвоевременный останов насосного оборудования, чтобы избежать перелива, — пояснил электролизник водного раствора Алексей Тимшин.
Обновлением системы контроля занимались работники управления электронных систем и цеха медных порошков.