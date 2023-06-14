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«Уралэлектромедь» обновила систему контроля пульпы на производстве медных порошков

14 июня 2023, 08:05
Фото: ОАО «УГМК»
В цехе медных порошков АО «Уралэлектромедь» (входит в состав УГМК) установили современную систему контроля за уровнем пульпы в приемных баках. Это повысило эффективность производства и улучшило условия труда электролизников водных растворов.

Медные электролитические порошки на предприятии производятся методом электролиза. Эта технология является уникальной и требует пристального внимания персонала на стадии приемки пульпы медного порошка из электролизных ванн в баки-репульпаторы.

Раньше, при заполнении баков, система контроля предупреждала электролизников световым сигналом красного цвета. Требовалось незамедлительно останавливать технологический процесс, что критично сказывалось на работе оборудования и приводило к его простоям.

После модернизации системы нам удалось избежать остановов на производстве и теперь мы можем проводить мониторинг и управлять заполнением пульпой баков-репульпаторов не останавливая работу оборудования, — подчеркнул начальник цеха медных порошков Антон Давлетшин.
Фото: ОАО «УГМК»

Современная система состоит из специальных датчиков давления, которые герметично расположены в пяти баках-репульпаторах, сигнальных кабелей общей длиной 70 метров и экранов, где в процентах отображается уровень заполняемости приёмных баков.

Экраны расположены на трех участках цеха: в операторской, на участке центрифуг, а также в зале электролиза.

Очень удобно работать, когда ты видишь уровень заполняемости пульпой приёмных баках на цифровом табло. Теперь я могу корректировать подачу пульпы из электролизных ванн непосредственно с рабочего места, не трачу время на лишние перемещения, несвоевременный останов насосного оборудования, чтобы избежать перелива, — пояснил электролизник водного раствора Алексей Тимшин.

Обновлением системы контроля занимались работники управления электронных систем и цеха медных порошков.

#Анастасия Имамахметова#Свердловская область#Экономика#УГМК#Группа УГМК#Модернизация#Уралэлектромедь
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