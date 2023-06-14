В Нижнем Тагиле пациентам с инсультами оказывают помощь по новой методике

При госпитализации пациента с инсультом в стационар собирается мультидисциплинарная бригада врачей. Невролог определяет степень поражения головного мозга, рентгенолог обеспечивает искусственное кровоснабжение тканей при помощи компьютерного томографа. В это время рентгенохирург через бедренную артерию вводит специальное устройство, с помощью которого из сосуда головного мозга извлекается закупоривший его тромб и при необходимости устанавливается стент.