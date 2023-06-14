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В Нижнем Тагиле пациентам с инсультами оказывают помощь по новой методике

14 июня 2023, 15:38
Фото: ДИП губернатора Свердловской области
Специалисты Городской больницы № 4 Нижнего Тагила впервые успешно провели тромбоэкстракцию. Ранее эту методику лечения пациентов с ишемическим инсультом применяли только в Свердловской областной клинической больнице № 1, в Городской клинической больнице № 40 и в «Новой больнице» Екатеринбурга.

Спектр помощи уральцам с сосудистыми катастрофами расширяется благодаря утвержденной губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым региональной программе «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» для достижения целевых показателей национального проекта «Здравоохранение». На реализацию мероприятий региональной программы в 2023 году планируют потратить более 210 миллионов рублей.

Мы выстраиваем эффективную систему оказания медицинской помощи всем свердловчанам, в том числе тем, кто проживает в отдаленных территориях региона. Спасать жизни пациентов с сосудистыми катастрофами помогает экстренная транспортировка бригадами скорой помощи в ближайшие межмуниципальные медицинские центры, где специалисты владеют уникальными методиками лечения. При необходимости консультативную помощь коллегам благодаря телемедицине оказывают врачи профильных центров Екатеринбурга, — отметил министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.

При госпитализации пациента с инсультом в стационар собирается мультидисциплинарная бригада врачей. Невролог определяет степень поражения головного мозга, рентгенолог обеспечивает искусственное кровоснабжение тканей при помощи компьютерного томографа. В это время рентгенохирург через бедренную артерию вводит специальное устройство, с помощью которого из сосуда головного мозга извлекается закупоривший его тромб и при необходимости устанавливается стент.

Фото: ДИП губернатора Свердловской области
Эта высокотехнологичная операция (механическое удаление тромба при остром нарушении мозгового кровообращения) проводится с минимальными рисками для пациента и не имеет возрастных ограничений. В результате малотравматичного вмешательства у человека появляется не только шанс на жизнь, но и возможность сохранить ее полноценное качество, — отметил заведующий отделением рентгеноэндоваскулярной хирургии ГБ № 4 Нижнего Тагила Вадим Карасев.

Городская больница № 4 Нижнего Тагила располагает необходимым оборудованием для широкого применения тромбоэкстраций. На приобретение расходных материалов было направлено 8,5 миллиона рублей, а профильный специалист — рентгенэндоваскулярный хирург — прошел обучение в Санкт-Петербурге.

Фото: ДИП губернатора Свердловской области

В рамках регионального проекта в Городской больнице №1 Нижнего Тагила также оказывается неотложная помощь пациентам с сосудистыми нарушениями, внутримозговыми кровоизлияниями и ишемическими инсультами.

Нейрохирургия Городской больницы №1, куда пациентов привозят с инсультом, может своевременно оказывать помощь в виде операции, удалению последствий кровоизлияния. Консервативное лечение также проводится, оказывается неотложная помощь тяжелым пациентам либо осуществляется их подготовка к транспортировке в другие больницы. Суть в том, что наше отделение нейрохирургии при кровоизлиянии в головной мозг помощь может оказать на месте, так как все специалисты есть в штате медучреждения и ожидать хирургов из других городов не нужно, — рассказал TagilCity.ru врач-нейрохирург нейрохирургического отделения Городской больницы №1 Виталий Микишев.

Благодаря реализации мероприятий региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» в Свердловской области отмечается положительная динамика по снижению летальных исходов от инфаркта миокарда и острого нарушения мозгового кровообращения, пояснила заместитель министра здравоохранения Свердловской области Екатерина Ютяева.

#Нижний Тагил#Здоровье#Анастасия Имамахметова#Инсульт#Операция#Врачи#ГБ №4#ГБ №1#Здравоохранение#Нацпроект#Андрей Карлов#Евгений Куйвашев
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