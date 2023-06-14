В Нижнем Тагиле пациентам с инсультами оказывают помощь по новой методике

Posted Сегодня, 15:38
Published Сегодня, 15:38
Modified Сегодня, 15:40
Updated Сегодня, 15:40
Спектр помощи уральцам с сосудистыми катастрофами расширяется благодаря утвержденной губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым региональной программе «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» для достижения целевых показателей национального проекта «Здравоохранение». На реализацию мероприятий региональной программы в 2023 году планируют потратить более 210 миллионов рублей.
Мы выстраиваем эффективную систему оказания медицинской помощи всем свердловчанам, в том числе тем, кто проживает в отдаленных территориях региона. Спасать жизни пациентов с сосудистыми катастрофами помогает экстренная транспортировка бригадами скорой помощи в ближайшие межмуниципальные медицинские центры, где специалисты владеют уникальными методиками лечения. При необходимости консультативную помощь коллегам благодаря телемедицине оказывают врачи профильных центров Екатеринбурга, — отметил министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.
При госпитализации пациента с инсультом в стационар собирается мультидисциплинарная бригада врачей. Невролог определяет степень поражения головного мозга, рентгенолог обеспечивает искусственное кровоснабжение тканей при помощи компьютерного томографа. В это время рентгенохирург через бедренную артерию вводит специальное устройство, с помощью которого из сосуда головного мозга извлекается закупоривший его тромб и при необходимости устанавливается стент.
Эта высокотехнологичная операция (механическое удаление тромба при остром нарушении мозгового кровообращения) проводится с минимальными рисками для пациента и не имеет возрастных ограничений. В результате малотравматичного вмешательства у человека появляется не только шанс на жизнь, но и возможность сохранить ее полноценное качество, — отметил заведующий отделением рентгеноэндоваскулярной хирургии ГБ № 4 Нижнего Тагила Вадим Карасев.
Городская больница № 4 Нижнего Тагила располагает необходимым оборудованием для широкого применения тромбоэкстраций. На приобретение расходных материалов было направлено 8,5 миллиона рублей, а профильный специалист — рентгенэндоваскулярный хирург — прошел обучение в Санкт-Петербурге.
В рамках регионального проекта в Городской больнице №1 Нижнего Тагила также оказывается неотложная помощь пациентам с сосудистыми нарушениями, внутримозговыми кровоизлияниями и ишемическими инсультами.
Нейрохирургия Городской больницы №1, куда пациентов привозят с инсультом, может своевременно оказывать помощь в виде операции, удалению последствий кровоизлияния. Консервативное лечение также проводится, оказывается неотложная помощь тяжелым пациентам либо осуществляется их подготовка к транспортировке в другие больницы. Суть в том, что наше отделение нейрохирургии при кровоизлиянии в головной мозг помощь может оказать на месте, так как все специалисты есть в штате медучреждения и ожидать хирургов из других городов не нужно, — рассказал TagilCity.ru врач-нейрохирург нейрохирургического отделения Городской больницы №1 Виталий Микишев.
Благодаря реализации мероприятий региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» в Свердловской области отмечается положительная динамика по снижению летальных исходов от инфаркта миокарда и острого нарушения мозгового кровообращения, пояснила заместитель министра здравоохранения Свердловской области Екатерина Ютяева.