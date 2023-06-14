В обучении по проведению терактов заподозрили школьника из Свердловской области

На след юноши силовики вышли еще в апреле. Тогда же у него дома прошли обыски, а его телефон изъяли, пишет телеграм-канал Baza.



В смартфоне были найдены инструкции, как создавать взрывчатки и проводить теракты. Следователи полагают, что подросток увлекся такого рода обучением еще в октябре прошлого года.