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В обучении по проведению терактов заподозрили школьника из Свердловской области

14 июня 2023, 07:34
Фото: 1MI
15-летнего подростка из Свердловской области заподозрили в прохождении обучения для того, чтобы стать террористом. В его телефоне силовики нашли инструкции по тактике проведения терактов.

На след юноши силовики вышли еще в апреле. Тогда же у него дома прошли обыски, а его телефон изъяли, пишет телеграм-канал Baza.

В смартфоне были найдены инструкции, как создавать взрывчатки и проводить теракты. Следователи полагают, что подросток увлекся такого рода обучением еще в октябре прошлого года.

Помимо этого, в его смартфоне нашли подписки на разного рода экстремистские сообщества. В результате его задержали представители ФСБ. 9 июня на него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

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#Елена Озерова#Свердловская область#Дети#Теракт#Подросток#ФСБ#Обыски#Криминал
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