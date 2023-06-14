В обучении по проведению терактов заподозрили школьника из Свердловской области

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
На след юноши силовики вышли еще в апреле. Тогда же у него дома прошли обыски, а его телефон изъяли, пишет телеграм-канал Baza.
В смартфоне были найдены инструкции, как создавать взрывчатки и проводить теракты. Следователи полагают, что подросток увлекся такого рода обучением еще в октябре прошлого года.
Помимо этого, в его смартфоне нашли подписки на разного рода экстремистские сообщества. В результате его задержали представители ФСБ. 9 июня на него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.