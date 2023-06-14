В Свердловской области дефицит лекарств из-за роста онкозаболеваний

Posted Сегодня, 16:11
Published Сегодня, 16:11
Modified Сегодня, 16:11
Updated Сегодня, 16:11
По словам руководителя свердловского ТФОМС Валерия Шелякина, уровень онкозаболеваемости в Свердловской области стал выше, чем по РФ в среднем. Так, в 2023 году на лечение онкологических заболеваний было выделено более восьми миллиардов рублей, однако сумма, которой должно хватить, должна превышать 10 миллиардов рублей.
Также Шелякин пояснил, что помимо высокого уровня заболеваемости в регионе разрыв связан также и с высокой стоимостью лечения. При этом он отметил, что дефицит лекарств для онкобольных временный и скоро ситуация должна улучшиться, пишет Ура.ру.
Напомним, с 22 по 29 мая 2023 года жители Нижнего Тагила дышали сероводородом, аммиаком, оксидом азота и диоксидом: УГМС зафиксировали 46 превышений за неделю. Горожане жалуются на удушье, кашель, чихание и другие симптомы.