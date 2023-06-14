В Свердловской области дефицит лекарств из-за роста онкозаболеваний

По словам руководителя свердловского ТФОМС Валерия Шелякина, уровень онкозаболеваемости в Свердловской области стал выше, чем по РФ в среднем. Так, в 2023 году на лечение онкологических заболеваний было выделено более восьми миллиардов рублей, однако сумма, которой должно хватить, должна превышать 10 миллиардов рублей.