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В Свердловской области дефицит лекарств из-за роста онкозаболеваний

14 июня 2023, 16:11
Фото: 1MI
Из-за роста заболеваемости онкологией в Свердловской области возник дефицит лекарств для онкобольных.

По словам руководителя свердловского ТФОМС Валерия Шелякина, уровень онкозаболеваемости в Свердловской области стал выше, чем по РФ в среднем. Так, в 2023 году на лечение онкологических заболеваний было выделено более восьми миллиардов рублей, однако сумма, которой должно хватить, должна превышать 10 миллиардов рублей.

Также Шелякин пояснил, что помимо высокого уровня заболеваемости в регионе разрыв связан также и с высокой стоимостью лечения. При этом он отметил, что дефицит лекарств для онкобольных временный и скоро ситуация должна улучшиться, пишет Ура.ру.

Напомним, с 22 по 29 мая 2023 года жители Нижнего Тагила дышали сероводородом, аммиаком, оксидом азота и диоксидом: УГМС зафиксировали 46 превышений за неделю. Горожане жалуются на удушье, кашель, чихание и другие симптомы.

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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Онкология#Заболеваемость#Уровень#Дефицит#Лекарства#Здоровье
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