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Вандалы испортили фасад дома на Вагонке в Нижнем Тагиле

14 июня 2023, 10:52
Фото: Сообщество «[ТТ] НИЖНИЙ ТАГИЛ»
На Вагонке в Нижнем Тагиле хулиганы изрисовали граффити дом, фасад которого недавно был покрашен. Дом в центре Вагонки отремонтировали лишь год назад.

Жители отметили, что граффити на нижней части фасада дома появились после прошедших выходных. Об этом очевидцы рассказали в сообществе «[ТТ] НИЖНИЙ ТАГИЛ». Это дом №24 по улице Энтузиастов.

Я в шоке, в гневе и в слезах. Был такой красивый, ухоженный дом. Беспредельная, вопиющая форма вандализма! — написала жительница Вагонки Ирина.
Фото: Сообщество «[ТТ] НИЖНИЙ ТАГИЛ»

Также она попросила найти тех, кто это сделал. В комментариях под этим постом тагильчане устроили дискуссию. Кто-то обвинил самих жильцов дома в том, что они не услышали, как-то шумел под их окнами, рисуя граффити.

Другие же комментаторы посочувствовали жильцам, сказав, что закрашивание, вероятно, будет производиться за счет жильцов.

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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Вагоны#Вандалы#Вандализм#Граффити#Происшествия#Эксклюзив
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