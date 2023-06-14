Вандалы испортили фасад дома на Вагонке в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Жители отметили, что граффити на нижней части фасада дома появились после прошедших выходных. Об этом очевидцы рассказали в сообществе «[ТТ] НИЖНИЙ ТАГИЛ». Это дом №24 по улице Энтузиастов.
Я в шоке, в гневе и в слезах. Был такой красивый, ухоженный дом. Беспредельная, вопиющая форма вандализма! — написала жительница Вагонки Ирина.
Также она попросила найти тех, кто это сделал. В комментариях под этим постом тагильчане устроили дискуссию. Кто-то обвинил самих жильцов дома в том, что они не услышали, как-то шумел под их окнами, рисуя граффити.
Другие же комментаторы посочувствовали жильцам, сказав, что закрашивание, вероятно, будет производиться за счет жильцов.