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Вандалы разгромили кладбище в Талице

14 июня 2023, 05:16
Фото: 1MI
Неизвестные хулиганы разломали деревянные кресты и мраморные памятники на кладбище в Талице.

По словам очевидцев, от действий хулиганов пострадало не менее шести могил, а некоторые памятники даже вырваны из земли, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Первоуральск».

Местные жители также добавили, что неизвестные нередко громят это кладбище.

Фото: Группа ВКонтакте «Инцидент Первоуральск»

Также в отделении первоуральской полиции сообщили, что факт произошедшего инцидента был зафиксирован. Полицейские сейчас проводят проверку.

Напомним, в мае 2023 года в Нижнем Тагиле два 14-летних подростка разломали могилы на Рогожинском кладбище. Оба мальчика из неблагополучных семей, а также состоят на учете. Мотивы своих хулиганских действий они объяснить не смогли.

14-летние подростки разгромили могилы на Рогожинском кладбище в Нижнем Тагиле
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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Инцидент#Происшествия#Талица#Полиция#Проверка#Вандалы#Хулиганы#Кладбище#Могилы
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