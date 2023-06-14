Вандалы разгромили кладбище в Талице

Напомним, в мае 2023 года в Нижнем Тагиле два 14-летних подростка разломали могилы на Рогожинском кладбище. Оба мальчика из неблагополучных семей, а также состоят на учете. Мотивы своих хулиганских действий они объяснить не смогли.