Вандалы разгромили кладбище в Талице

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
Modified Сегодня, 05:16
Updated Сегодня, 05:16
По словам очевидцев, от действий хулиганов пострадало не менее шести могил, а некоторые памятники даже вырваны из земли, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Первоуральск».
Местные жители также добавили, что неизвестные нередко громят это кладбище.
Также в отделении первоуральской полиции сообщили, что факт произошедшего инцидента был зафиксирован. Полицейские сейчас проводят проверку.
Напомним, в мае 2023 года в Нижнем Тагиле два 14-летних подростка разломали могилы на Рогожинском кладбище. Оба мальчика из неблагополучных семей, а также состоят на учете. Мотивы своих хулиганских действий они объяснить не смогли.