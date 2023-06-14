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Водитель автобуса пытался проехать на красный и сбил пешехода в Екатеринбурге

14 июня 2023, 10:34
Фото: 1MI
60-летнего водителя автобуса судят в Екатеринбурге за то, что он сбил на пешеходном переходе 24-летнего молодого человека, который переходил дорогу на зеленый сигнал светофора.

Авария произошла вечером 26 октября прошлого года в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. Мужчина ехал за рулем автобуса «ПАЗ 320402-04» со скоростью 47,2 км/ч.

Не заметив запрещающего движение сигнала светофора, он не затормозил перед пешеходным переходом и сбил молодого человека. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

У юноши диагностировали черепно-мозговую травму: перелом костей свода и основания черепа, пневмоцефалию, ушиб мозга и другие тяжкие травмы. Свою вину водитель признал. Дело было передано в суд.

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#Елена Озерова#Автобус#Пешеход#ДТП#Травмы#Суд#Происшествия#Екатеринбург
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