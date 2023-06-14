Водитель автобуса пытался проехать на красный и сбил пешехода в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
Авария произошла вечером 26 октября прошлого года в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. Мужчина ехал за рулем автобуса «ПАЗ 320402-04» со скоростью 47,2 км/ч.
Не заметив запрещающего движение сигнала светофора, он не затормозил перед пешеходным переходом и сбил молодого человека. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
У юноши диагностировали черепно-мозговую травму: перелом костей свода и основания черепа, пневмоцефалию, ушиб мозга и другие тяжкие травмы. Свою вину водитель признал. Дело было передано в суд.