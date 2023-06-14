Врио губернатора Херсонской области информирует о снижении уровня воды

«Уровень воды в Алешкинском и Голопристанском муниципальных округах практически опустился до нуля и составляет соответственно 0,1 и 0,25 метра. В Новокаховском городском округе уровень воды остается неизменным — 5 метров», — написал Сальдо в своем аккаунте в социальных сетях.