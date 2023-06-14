Врио губернатора Херсонской области информирует о снижении уровня воды

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
По словам губернатора, по состоянию на вечер вторника, 13 июня, уровень воды значительно снизился в Алешкинском и Голопристанском муниципальных округах Херсонской области, практически достигнув нулевой отметки, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
«Уровень воды в Алешкинском и Голопристанском муниципальных округах практически опустился до нуля и составляет соответственно 0,1 и 0,25 метра. В Новокаховском городском округе уровень воды остается неизменным — 5 метров», — написал Сальдо в своем аккаунте в социальных сетях.
Глава Херсонской области также отметил, что за последние сутки коммунальные службы произвели откачку воды из четырех домов в Новой Каховке и убрали 102 кубометра мусора.
Ранее сообщалось, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин будет тщательно следить за расследованием уголовного дела о разрушении Каховской ГЭС.