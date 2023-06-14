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Published Сегодня, 07:18

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Updated Сегодня, 07:20

Врио губернатора Херсонской области информирует о снижении уровня воды

14 июня 2023, 07:18
Владимир Сальдо, исполняющий обязанности губернатора Херсонской области, рассказал о текущей ситуации в зоне подтопления в регионе, пострадавшем от взрыва Каховской гидроэлектростанции.

По словам губернатора, по состоянию на вечер вторника, 13 июня, уровень воды значительно снизился в Алешкинском и Голопристанском муниципальных округах Херсонской области, практически достигнув нулевой отметки, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Уровень воды в Алешкинском и Голопристанском муниципальных округах практически опустился до нуля и составляет соответственно 0,1 и 0,25 метра. В Новокаховском городском округе уровень воды остается неизменным — 5 метров», — написал Сальдо в своем аккаунте в социальных сетях.

Глава Херсонской области также отметил, что за последние сутки коммунальные службы произвели откачку воды из четырех домов в Новой Каховке и убрали 102 кубометра мусора.

Ранее сообщалось, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин будет тщательно следить за расследованием уголовного дела о разрушении Каховской ГЭС.

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