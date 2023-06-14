Житель Свердловской области устроил погоню с ДПС и выбрасывал в окно наркотики

Полицейские нашли шесть свертков, от которых избавлялся мужчина. В результате проведенной экспертизы оказалось, что вещество в свертках — наркотик массой более 15 граммов. В отношении задержано возбуждено уголовное дело. Также за нарушения ПДД и игнорирование инспекторов об остановке его привлекли к административной ответственности.