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Житель Свердловской области устроил погоню с ДПС и выбрасывал в окно наркотики

14 июня 2023, 13:42
Фото: УГИБДД по Свердловской области
34-летнего жителя поселка Верхнее Дуброво, удиравшего от инспекторов ДПС, задержали за оборот наркотиков в особо крупном размере. Происшествие случилось на дублере Сибирского тракта.

Водитель проигнорировал требование об остановке мотоинспекторов ДПС и, увеличив скорость автомобиля, пытался скрыться, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

При этом, удирая от инспекторов, свердловчанин несколько раз сделал небезопасные маневры, проезжал дорогу на красный сигнал светофора, а также выбрасывал из машины свертки с белым веществом.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

На подъезде к Новокольцовскому тракту дорожные полицейские заблокировали автомобиль. Водитель был задержан.

Полицейские нашли шесть свертков, от которых избавлялся мужчина. В результате проведенной экспертизы оказалось, что вещество в свертках — наркотик массой более 15 граммов. В отношении задержано возбуждено уголовное дело. Также за нарушения ПДД и игнорирование инспекторов об остановке его привлекли к административной ответственности.

Напомним, недавно на Пермской трассе был задержан бывший сотрудник ИК Нижнего Тагила, у которого нашли 24 пакета с наркотиками.

Экс-сотрудник ИК-12 из Нижнего Тагила задержан с партией наркотиков на трассе
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#Елизавета Зиборова#Наркотики#Свердловская область#Инцидент#ГИБДД#Уголовное дело#Водитель#Инспекторы#Происшествия
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