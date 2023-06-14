Житель Свердловской области устроил погоню с ДПС и выбрасывал в окно наркотики

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
Водитель проигнорировал требование об остановке мотоинспекторов ДПС и, увеличив скорость автомобиля, пытался скрыться, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.
При этом, удирая от инспекторов, свердловчанин несколько раз сделал небезопасные маневры, проезжал дорогу на красный сигнал светофора, а также выбрасывал из машины свертки с белым веществом.
На подъезде к Новокольцовскому тракту дорожные полицейские заблокировали автомобиль. Водитель был задержан.
Полицейские нашли шесть свертков, от которых избавлялся мужчина. В результате проведенной экспертизы оказалось, что вещество в свертках — наркотик массой более 15 граммов. В отношении задержано возбуждено уголовное дело. Также за нарушения ПДД и игнорирование инспекторов об остановке его привлекли к административной ответственности.
Напомним, недавно на Пермской трассе был задержан бывший сотрудник ИК Нижнего Тагила, у которого нашли 24 пакета с наркотиками.