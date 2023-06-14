Знания — в облако: как новые технологии помогут образованию в Свердловской области

Для обеспечения дистанционной работы в Институте развития образования Свердловской области используются специализированные информационные системы. Они разработаны с учетом специфики плановой нагрузки и сезонных всплесков. Безопасная и гибкая облачная инфраструктура позволяет организовать на одной площадке обмен информацией между обучающимися и преподавателями. Новые технологии также дают возможность оптимизировать учебные и рабочие процессы и масштабировать виртуальную инфраструктуру без дополнительных инвестиций.