Знания — в облако: как новые технологии помогут образованию в Свердловской области

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
Для обеспечения дистанционной работы в Институте развития образования Свердловской области используются специализированные информационные системы. Они разработаны с учетом специфики плановой нагрузки и сезонных всплесков. Безопасная и гибкая облачная инфраструктура позволяет организовать на одной площадке обмен информацией между обучающимися и преподавателями. Новые технологии также дают возможность оптимизировать учебные и рабочие процессы и масштабировать виртуальную инфраструктуру без дополнительных инвестиций.
Виртуальные серверы предоставляют доступ ко всей необходимой для дистанционного обучения информации. Хранение файлов реализовано путем интеграции с объектным хранилищем S3, а базы данных поддерживаются по сервисной модели.
Помимо того, что размещение в облаке экономит время и средства на организацию IТ-инфраструктуры, это также гарантирует высокий уровень безопасности данных.
Подобные инновации, к примеру, предлагает и МегаФон. «МегаФон Облако» проходит ежегодные аудиты безопасности, поэтому все данные и учетные записи студентов и преподавателей защищены. Надежность и безопасность гарантируется аттестацией по наивысшему уровню защищенности персональных данных УЗ-1 и наивысшему требованию по информационной безопасности К1, предъявляемых к государственным информационным системам.
Облачная экосистема включает в себя решения в формате частных и гибридных облаков, вычислительные ресурсы IaaS, сервисы SaaS, в том числе офисные инструменты и отечественные операционные системы. Экосистема реализована на базе отечественного ПО.