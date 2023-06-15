10 учеников из Нижнего Тагила стали стобалльниками на ЕГЭ

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
Официальная статистика пока неизвестна, а вышеуказанные данные поступили в личные кабинеты школ, сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на управление образования.
Первые экзамены состоялись 26 мая. Выпускники написали экзамены по литературе, географии и химии. А 29 мая они написали экзамен по русскому языку.
В этом году в основную волну итоговое тестирование напишут 16 870 школьников региона, 1210 из них — из Нижнего Тагила. Самый популярный предмет для сдачи — обществознание.