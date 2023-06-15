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10 учеников из Нижнего Тагила стали стобалльниками на ЕГЭ

15 июня 2023, 12:41
Фото: 1MI
Десять школьников из Нижнего Тагила получили наивысший балл по ЕГЭ. Это три выпускника, набравшие 100 баллов по литературе и семь — по русскому языку.

Официальная статистика пока неизвестна, а вышеуказанные данные поступили в личные кабинеты школ, сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на управление образования.

Первые экзамены состоялись 26 мая. Выпускники написали экзамены по литературе, географии и химии. А 29 мая они написали экзамен по русскому языку.

В этом году в основную волну итоговое тестирование напишут 16 870 школьников региона, 1210 из них — из Нижнего Тагила. Самый популярный предмет для сдачи — обществознание.

Более полусотни школьников из Свердловской области сдали первые ЕГЭ на 100 баллов
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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Дети#Ученики#ЕГЭ#Выпускники#Общество
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