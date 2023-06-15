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23 уголовных дела возбуждены в отношении сотрудников ГУФСИН в Свердловской области

15 июня 2023, 09:04
Фото: Midjorney / 1MI
С начала 2023 года в отношении сотрудников ГУФСИН по Свердловской области возбуждено 23 уголовных дела.

Всего за 5 месяцев 2023 года управлением собственной безопасности возбуждено 38 дел.

Кроме того, 11 уголовных дел возбуждено в отношении осужденных и ещще 4 в отношении граждан, сообщили в пресс-службе ГУФСИН по региону. Там добавили, что управление регулярно проводит профилактическую работу среди персонала.

Кроме того, в работе участвуют и другие правоохранители — это прокуратура, Следственный комитет, ФСБ и полиция. В частности, шесть уголовных дел возбуждены в результате совместной работы с полицией.

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#Ирина Кирилова#Уголовное дело#Полиция#ГУФСИН#Криминал#Свердловская область
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