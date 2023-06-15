23 уголовных дела возбуждены в отношении сотрудников ГУФСИН в Свердловской области

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
Всего за 5 месяцев 2023 года управлением собственной безопасности возбуждено 38 дел.
Кроме того, 11 уголовных дел возбуждено в отношении осужденных и ещще 4 в отношении граждан, сообщили в пресс-службе ГУФСИН по региону. Там добавили, что управление регулярно проводит профилактическую работу среди персонала.
Кроме того, в работе участвуют и другие правоохранители — это прокуратура, Следственный комитет, ФСБ и полиция. В частности, шесть уголовных дел возбуждены в результате совместной работы с полицией.