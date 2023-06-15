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7-летний мальчик съел арбуз и умер в Кемерове

15 июня 2023, 12:16
Фото: 1MI
В Кемерове 7-летний мальчик скончался после того, как отравился арбузом. Ягода была куплена в магазине «Светофор».

Арбуз успели поесть двое братьев — 7 и 8 лет. После этого оба оказались в больнице, пишет телеграм-канал Shot.

Ягоду для мальчиков купили родители 8 июня в магазине на улице Прокопьевской. Сразу после первой пробы, обоим стало нехорошо. Их госпитализировали в медучреждение с признаками отравления.

Младший ребенок скончался после того, как у него на фоне кишечной инфекции произошли отек мозга и обезвоживание. Он впал в кому, после чего умер.

Мальчика перевезли в другую больницу на вертолете, но это не помогло. У старшего ребенка диагностировано сильнейшее воспаление кишечника. Роспотребнадзор проводит расследование. Возбуждено уголовное дело.

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#Ребенок#Отравление#Арбуз#Происшествия#Свердловская область#Елена Озерова
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