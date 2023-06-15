7-летний мальчик съел арбуз и умер в Кемерове

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
Арбуз успели поесть двое братьев — 7 и 8 лет. После этого оба оказались в больнице, пишет телеграм-канал Shot.
Ягоду для мальчиков купили родители 8 июня в магазине на улице Прокопьевской. Сразу после первой пробы, обоим стало нехорошо. Их госпитализировали в медучреждение с признаками отравления.
Младший ребенок скончался после того, как у него на фоне кишечной инфекции произошли отек мозга и обезвоживание. Он впал в кому, после чего умер.
Мальчика перевезли в другую больницу на вертолете, но это не помогло. У старшего ребенка диагностировано сильнейшее воспаление кишечника. Роспотребнадзор проводит расследование. Возбуждено уголовное дело.