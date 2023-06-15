Буцаев: В Тамбовской области будут реализованы инвестиционные проекты

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
Денис Буцаев отметил, что в Тамбовской области планируется реализация инвестиционных проектов по строительству новых, а также по реконструкции и модернизации уже действующих объектов обращения с твердыми коммунальными отходами с использованием механизма концессий. Этот механизм уже показал эффективность в других российских регионах.
На встрече также обсудили развитие инфраструктуры обращения с отходами в регионе и перспективные объекты. Кроме того, в рамках соглашения Российский экологический оператор рассмотрит возможность предоставления поддержки региону для реализации проектов по созданию и эксплуатации объектов, связанных с обращением ТКО. В частности, средства могут поступить от выпуска облигаций ППК РЭО.
Российский экологический оператор был создан в январе 2019 года с основной задачей формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами в России. Ключевая цель заключается в достижении к 2030 году стопроцентной сортировки ТКО и сокращении наполовину количества отходов, направляемых на полигоны.