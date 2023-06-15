Буцаев: В Тамбовской области будут реализованы инвестиционные проекты

На встрече также обсудили развитие инфраструктуры обращения с отходами в регионе и перспективные объекты. Кроме того, в рамках соглашения Российский экологический оператор рассмотрит возможность предоставления поддержки региону для реализации проектов по созданию и эксплуатации объектов, связанных с обращением ТКО. В частности, средства могут поступить от выпуска облигаций ППК РЭО.