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Четыре человека чуть не утонули на реке под Ревдой из-за перевернувшейся лодки

15 июня 2023, 06:35
Фото: 1MI

В Ревде девушка утонула во время отдыха с друзьями

18-летняя девушка погибла на реке Шумиха в Ревде. Трагедия случилась в ночь на 15 июня. Компания друзей решила покататься на лодке, но та неожиданно перевернулась.

Спасти девушку не удалось. На месте работали полиция и спасатели, пишет «Ревдинский рабочий».

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области рассказали, девушка была жительницей Ревды. По факту случившегося следственный комитет уже начал проверку. На место был направлен следователь, пишет «КП-Екатеринбург».

В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что компания отдыхала на Ново-Мариинском пруду. Он располагается около Шумихи. Там отметили, что лодка во время катания перевернулась. Четыре человека смогли выбраться на берег, но девушка утонула.

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#Ирина Кирилова#Утонувшие#Смерть#Лодка#Река#Происшествия#Свердловская область#Ревда
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