Четыре человека чуть не утонули на реке под Ревдой из-за перевернувшейся лодки

Спасти девушку не удалось. На месте работали полиция и спасатели, пишет «Ревдинский рабочий».



В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области рассказали, девушка была жительницей Ревды. По факту случившегося следственный комитет уже начал проверку. На место был направлен следователь, пишет «КП-Екатеринбург».



В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что компания отдыхала на Ново-Мариинском пруду. Он располагается около Шумихи. Там отметили, что лодка во время катания перевернулась. Четыре человека смогли выбраться на берег, но девушка утонула.