Екатеринбуржцев приглашают отправиться в захватывающее путешествие по Уралу

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
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Ресурс создан для тех, кто любит изучать историю и культуру и не представляет своей жизни без путешествий. Тревел-гид синхронизирован с картой покрытия сети оператора. В нем собраны интересные маршруты, полезные рекомендации, авторские аудиогиды о локациях и подарки от партнеров проекта.
Контент онлайн-ресурса от Tele2 доступен бесплатно всем желающим. В нем собраны тематические маршруты для путешествий по Свердловской, Челябинской, Тюменской областям и Пермскому краю. Каждый найдет в этом путеводителе подходящий для себя маршрут: и любители однодневных поездок, и путешественники, которые строят маршрут на все выходные дни, и поклонники активных поездок, и ценители музеев и мастер-классов. Кроме маршрутов тревел-проект предлагает пользователям аудиогиды с эксклюзивным контентом от экспертов по истории региона и искусствоведов.
Для тех, кто готов отправиться в путешествие, команда проекта подготовила различные маршруты.
В Свердловской области:
В Тюменской области:
В Челябинской области:
В Пермском крае:
Еще один раздел онлайн-гида содержит выгодные и приятные предложения от партнеров оператора в рамках бонусной программы «Больше». Воспользоваться этими предложениями могут только клиенты Tele2.
Сейчас очень популярен внутренний туризм, а путешественники хотят делиться впечатлениями о поездках в соцсетях непосредственно с места событий. Именно эти тренды мы и решили поддержать. Мы сосредоточены на развитии сети на всей территории Урала, и не только в крупных городах, но и в малых населенных пунктах, в местах отдыха и туризма. Путешествуя по Уралу, пользователи могут в этом убедиться. Сеть 4G Tele2 доступна 97% жителей на Урале. Мы поняли, что можем сделать внутренний туризм более комфортным, собрав в одном месте все лучшие рекомендации о популярных местах отдыха, — рассказал коммерческий директор МР «Урал» Tele2 Антон Антонов.