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Екатеринбуржцев приглашают отправиться в захватывающее путешествие по Уралу

15 июня 2023, 07:50
Фото: Tele2
Мобильный оператор Tele2 активно поддерживает внутренний туризм и помогает жителям и гостям Урала открыть для себя природные и культурно-исторические достопримечательности региона, посмотреть на них под другим углом с помощью обновленного онлайн-путеводителя.

Ресурс создан для тех, кто любит изучать историю и культуру и не представляет своей жизни без путешествий. Тревел-гид синхронизирован с картой покрытия сети оператора. В нем собраны интересные маршруты, полезные рекомендации, авторские аудиогиды о локациях и подарки от партнеров проекта.

Контент онлайн-ресурса от Tele2 доступен бесплатно всем желающим. В нем собраны тематические маршруты для путешествий по Свердловской, Челябинской, Тюменской областям и Пермскому краю. Каждый найдет в этом путеводителе подходящий для себя маршрут: и любители однодневных поездок, и путешественники, которые строят маршрут на все выходные дни, и поклонники активных поездок, и ценители музеев и мастер-классов. Кроме маршрутов тревел-проект предлагает пользователям аудиогиды с эксклюзивным контентом от экспертов по истории региона и искусствоведов.

Фото: Tele2

Для тех, кто готов отправиться в путешествие, команда проекта подготовила различные маршруты.

В Свердловской области:

  • «Сысерть: сказы и заводы»,
  • «Каменск-Уральский: ворота из Урала в Сибирь»,
  • «Верхотурье: за стенами уральского кремля».

В Тюменской области:

  • «Ялуторовск: малый город больших людей»,
  • «Ишим: сказочная атмосфера»,
  • «Тобольск: Жемчужина Сибири».

В Челябинской области:

  • «Сатка: нескучный маршрут для любителей контрастов»,
  • «Кыштым: из Венеции на остров Бали»,
  • «Златоуст: крылатые кони и легендарное оружие»,
  • «Касли: чугунная сказка».

В Пермском крае:

  • «Чердынь-Ныроб: место, где время остановилось»,
  • «Соликамск-Усолье: Соль земли Пермской»,
  • «Каменный город и Усьвинские столбы».
Фото: Tele2

Еще один раздел онлайн-гида содержит выгодные и приятные предложения от партнеров оператора в рамках бонусной программы «Больше». Воспользоваться этими предложениями могут только клиенты Tele2.

Сейчас очень популярен внутренний туризм, а путешественники хотят делиться впечатлениями о поездках в соцсетях непосредственно с места событий. Именно эти тренды мы и решили поддержать. Мы сосредоточены на развитии сети на всей территории Урала, и не только в крупных городах, но и в малых населенных пунктах, в местах отдыха и туризма. Путешествуя по Уралу, пользователи могут в этом убедиться. Сеть 4G Tele2 доступна 97% жителей на Урале. Мы поняли, что можем сделать внутренний туризм более комфортным, собрав в одном месте все лучшие рекомендации о популярных местах отдыха, — рассказал коммерческий директор МР «Урал» Tele2 Антон Антонов.

Реклама. Рекламодатель ООО «T2 Мобайл». travel.tele2.ru.

#Анастасия Имамахметова#Свердловская область#Нижний Тагил#Общество#Tele2#Путешествия#Гид#Туризм#Внутренний туризм#Сотовый оператор#Маршрут#4G#Отдых#Мобильная связь#Мобильный интернет
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