Екатеринбуржцев приглашают отправиться в захватывающее путешествие по Уралу

Контент онлайн-ресурса от Tele2 доступен бесплатно всем желающим. В нем собраны тематические маршруты для путешествий по Свердловской, Челябинской, Тюменской областям и Пермскому краю. Каждый найдет в этом путеводителе подходящий для себя маршрут: и любители однодневных поездок, и путешественники, которые строят маршрут на все выходные дни, и поклонники активных поездок, и ценители музеев и мастер-классов. Кроме маршрутов тревел-проект предлагает пользователям аудиогиды с эксклюзивным контентом от экспертов по истории региона и искусствоведов.