Экс-чиновник Свердловской области погиб на СВО

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
Подробности о том, как погибший оказался на СВО, неизвестны, пишет Е1.
Глава Рефтинского городского округа Наталья Мельчакова в своем аккаунте ВКонтакте рассказала, что Мельников занимал руководящую должность в поселке с осени 2008 года по весну 2012 года.
Также Мельчакова сообщила, что похороны экс-чиновника состоятся 16 июня 2023 года. Прощание пройдет в ритуальном зале.
Напомним, 10 июня 2023 года прошли похороны 24-летнего молодого человека, проходившего срочную службу. В апреле он был отправлен в Белгородскую область, где погиб.