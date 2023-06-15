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Экс-чиновник Свердловской области погиб на СВО

15 июня 2023, 06:27
Фото: 1MI
Бывший чиновник поселка Рефтинский Александр Мельников погиб на СВО в возрасте 53 лет.

Подробности о том, как погибший оказался на СВО, неизвестны, пишет Е1.

Глава Рефтинского городского округа Наталья Мельчакова в своем аккаунте ВКонтакте рассказала, что Мельников занимал руководящую должность в поселке с осени 2008 года по весну 2012 года.

Фото: Страница ВКонтакте Натальи Мельчаковой

Также Мельчакова сообщила, что похороны экс-чиновника состоятся 16 июня 2023 года. Прощание пройдет в ритуальном зале.

Напомним, 10 июня 2023 года прошли похороны 24-летнего молодого человека, проходившего срочную службу. В апреле он был отправлен в Белгородскую область, где погиб.

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