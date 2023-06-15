Гендиректор РЭО рассказал о проектах по дегазации полигонов

В своем выступлении глава РЭО рассказал о перспективах реализации климатических проектов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и заявил, что во всем мире именно эти проекты относят к устойчивому тренду. Однако данный тренд составляет лишь 3−5% от всего числа климатических единиц, которые обращаются. За год в мире от аналогичных проектов в среднем выпускают шесть миллионов углеродных единиц. Тем не менее смысл подобных проектов состоит в том, что они осуществляются в отрасли, где решение экологических проблем оказывается продолжением экологических проектов. Иными словами, подвел итог Буцаев, данная сфера деятельности может считаться не экологией для промышленности, а экологией для экологии.Об этом пишет gorod55.