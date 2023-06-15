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Гендиректор РЭО рассказал о проектах по дегазации полигонов

15 июня 2023, 20:42
Фото: reo.ru
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев стал участником сессии «Углеродное регулирование и создание рынка обращения углеродных единиц в странах Азии, Африки и Ближнего Востока», которая прошла на полях ПМЭФ-2023.

В своем выступлении глава РЭО рассказал о перспективах реализации климатических проектов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и заявил, что во всем мире именно эти проекты относят к устойчивому тренду. Однако данный тренд составляет лишь 3−5% от всего числа климатических единиц, которые обращаются. За год в мире от аналогичных проектов в среднем выпускают шесть миллионов углеродных единиц. Тем не менее смысл подобных проектов состоит в том, что они осуществляются в отрасли, где решение экологических проблем оказывается продолжением экологических проектов. Иными словами, подвел итог Буцаев, данная сфера деятельности может считаться не экологией для промышленности, а экологией для экологии.Об этом пишет gorod55.

В числе наиболее распространенных климатических проектов, действующих в сфере обращения с отходами, можно упомянуть проекты по улавливанию и энергетической утилизации свалочного газа, а также компостированию органических отходов. На подобные виды деятельности требуется гораздо меньше расходов, чем на проекты в прочих отраслях экономики.

Гендиректор РЭО акцентировал внимание присутствующих на том, что технологических помех для дегазации полигонов в России не существует. Он указал, что технологий, которые можно применять для реализации подобных проектов, немало и они хорошо локализованы на территории России. При этом получить такие технологии можно из дружественных стран. Объемы углеродных выбросов, по информации экспертов, составляют 63 миллиона тонн в год. Такой объем Буцаев охарактеризовал как достаточный, чтобы выполнить самый масштабный экологический проект дегазации всех полигонов.

Климатические проекты, имеющие целью активную дегазацию полигонов с последующей утилизацией свалочного газа, в том числе для получения электрической энергии и газомоторного топлива, имеют большие перспективы и обеспечат компаниям отрасли обращения с ТКО возможность выйти на рынок углеродных единиц.

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