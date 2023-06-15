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Гендиректор РЭО рассказал о сумме инвестиций в экологическую отрасль

15 июня 2023, 07:06
Фото: piqsels.com
Российский экологический оператор (РЭО) объявил о масштабных инвестициях в сферу экологии. Генеральный директор РЭО Денис Буцаев заявил, что компания уже вложила 130–140 млрд рублей и планирует добавить еще 100 млрд рублей к концу 2024 года.

Буцаев отметил, что для достижения поставленных президентом целей требуется общий объем инвестиций в размере примерно 500 млрд рублей на развитие необходимой инфраструктуры. На данный момент уже инвестировано около трети от этой суммы. Компания планирует продолжать вложения и в следующий пятилетний период, до 2030 года, чтобы покрыть оставшуюся половину.

Генеральный директор отметил, что зеленые облигации стали наиболее удобным и популярным инструментом привлечения инвестиций в экологическую инфраструктуру. РЭО уже успешно выпустил облигации на сумму 20 млрд рублей, которые вызвали значительный спрос среди инвесторов.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, является самым крупным экономическим форумом в России. В этом году он пройдет с 14 по 17 июня и будет сосредоточен на теме «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений».

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