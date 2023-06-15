Гендиректор РЭО рассказал о сумме инвестиций в экологическую отрасль

Буцаев отметил, что для достижения поставленных президентом целей требуется общий объем инвестиций в размере примерно 500 млрд рублей на развитие необходимой инфраструктуры. На данный момент уже инвестировано около трети от этой суммы. Компания планирует продолжать вложения и в следующий пятилетний период, до 2030 года, чтобы покрыть оставшуюся половину.