Гендиректор РЭО рассказал о сумме инвестиций в экологическую отрасль

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
Буцаев отметил, что для достижения поставленных президентом целей требуется общий объем инвестиций в размере примерно 500 млрд рублей на развитие необходимой инфраструктуры. На данный момент уже инвестировано около трети от этой суммы. Компания планирует продолжать вложения и в следующий пятилетний период, до 2030 года, чтобы покрыть оставшуюся половину.
Генеральный директор отметил, что зеленые облигации стали наиболее удобным и популярным инструментом привлечения инвестиций в экологическую инфраструктуру. РЭО уже успешно выпустил облигации на сумму 20 млрд рублей, которые вызвали значительный спрос среди инвесторов.
Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, является самым крупным экономическим форумом в России. В этом году он пройдет с 14 по 17 июня и будет сосредоточен на теме «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений».