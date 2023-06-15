Глава РЭО Буцаев: Число концессий по проектам ТКО увеличилось вдвое за 1,5 года

Posted Сегодня, 19:37
Published Сегодня, 19:37
Modified Сегодня, 19:38
Updated Сегодня, 19:38
Как сообщает rostovgazeta.ru, такую статистику гендиректор публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (РЭО) Денис Буцаев озвучил в рамках своего выступления на сессии «На пути к переработке: от отходов к ресурсам» XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Он отметил стабильно высокий спрос на такую меру поддержки, как выдача льготных займов инвестору из средств от размещаемых ценных бумаг РЭО с субсидированием купона. Данная схема обращения финансов используется для выполнения заемщиком условий по концессии.
Вице-премьер Виктория Абрамченко, которая также участвовала в сессии Российского экологического оператора, особо отметила необходимость привлечения инвестиций в отрасль и обеспечения гарантий их возврата инвесторам.
По словам Абрамченко, проекты нуждаются в поддержке со стороны государства не только на старте, не менее важна окупаемость каждой инициативы в дальнейшем. Такого мнения сейчас придерживаются все представители бизнеса. Необходимо обеспечить гарантии окупаемости этих инвестиций, над чем сейчас и стоит трудиться властям.
Буцаев подчеркнул, что в общей сложности в рамках концессий в разных регионах страны на сегодняшний день на стадии строительства или модернизации находятся предприятия входящей мощностью обработки 10 миллионов тонн. РЭО работает над структурированием проектов, чтобы создавать комплексные объекты, включающие мощности по обработке и утилизации, — в соответствии с установленными правительством требованиями. И на данный момент у компании пайплайн проектов на 149 миллиардов рублей, а государство позволило РЭО привлечь еще 100 миллиардов рублей.
Глава РЭО пообещал, что две трети предприятий будут запущены в работу уже в следующем году. При этом установленный срок завершения инвестиционной стадии всех концессий, подписанных в настоящее время, — 2026 год.
Чтобы концессии начали действовать, отрасли нужно более доступное финансирование, чем-то, которое рынок предлагает сейчас, заявил генеральный директор РЭО. В зависимости от статуса заемщика ставка на инвестиционные ресурсы может достигать от 11,5% до 12−14%, при этом срок окупаемости превышает восемь лет.
Буцаев добавил, что РЭО удалось договориться о компенсации государством 90% от ключевой ставки. Согласно таким условиям, компания получает средства на финансовом рынке по рыночной ставке, а инвесторам предоставляет деньги по субсидированной — под 5%.