Глава РЭО Буцаев: Число концессий по проектам ТКО увеличилось вдвое за 1,5 года

Буцаев подчеркнул, что в общей сложности в рамках концессий в разных регионах страны на сегодняшний день на стадии строительства или модернизации находятся предприятия входящей мощностью обработки 10 миллионов тонн. РЭО работает над структурированием проектов, чтобы создавать комплексные объекты, включающие мощности по обработке и утилизации, — в соответствии с установленными правительством требованиями. И на данный момент у компании пайплайн проектов на 149 миллиардов рублей, а государство позволило РЭО привлечь еще 100 миллиардов рублей.