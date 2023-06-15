Грязь и провода: открытие нового МФЦ в Нижнем Тагиле задерживается уже на полгода

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Новый офис МФЦ в здании бывшего «Тагилбанка» займет площадь около тысячи квадратных метров. Ремонт в помещении начался в октябре 2022 года. Работами за 8,4 миллиона рублей занимается местная фирма «Уралстройинжиниринг». Согласно контракту, они должны были быть окончены в течение 80 дней.
В феврале 2023 года в офис была завезена мебель: столы с перегородками для персонала и кресла для посетителей. Однако затем строители перестали появляться в помещении, оставив висящими провода электропроводки.
Несмотря на то, что уже повесили вывеску на здании, внутри нового офиса ничего не меняется несколько месяцев. Везде грязь, часть мебели стоит в пыльной упаковке, проводка не доделана, — выяснила редакция TagilCity.ru.
Напомним, после открытия офиса МФЦ на улице Ломоносова, туда переедут специалисты с Космонавтов, 45. Кроме того, часть окон перенесут и из офиса на Металлургов, 46Б. Между тем, местные жители уже сейчас переживают о местах для парковки у бывшего «Тагилбанка», так как ежедневно в новом офисе планируется принимать до 450 заявителей.