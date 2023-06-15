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Грязь и провода: открытие нового МФЦ в Нижнем Тагиле задерживается уже на полгода

15 июня 2023, 11:46
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле открытие нового офиса МФЦ задерживается на несколько месяцев

Новый офис МФЦ на улице Ломоносова, 2А в Нижнем Тагиле до сих пор не открылся. Помещение для посетителей на четвертом этаже планировалось отремонтировать и оборудовать к концу 2022 года.

Новый офис МФЦ в здании бывшего «Тагилбанка» займет площадь около тысячи квадратных метров. Ремонт в помещении начался в октябре 2022 года. Работами за 8,4 миллиона рублей занимается местная фирма «Уралстройинжиниринг». Согласно контракту, они должны были быть окончены в течение 80 дней.

В феврале 2023 года в офис была завезена мебель: столы с перегородками для персонала и кресла для посетителей. Однако затем строители перестали появляться в помещении, оставив висящими провода электропроводки.

Несмотря на то, что уже повесили вывеску на здании, внутри нового офиса ничего не меняется несколько месяцев. Везде грязь, часть мебели стоит в пыльной упаковке, проводка не доделана, — выяснила редакция TagilCity.ru.
Ремонт МФЦ на улице Ломоносова, 2А в Нижнем Тагиле. Июнь 2023 годаРемонт МФЦ на улице Ломоносова, 2А в Нижнем Тагиле. Июнь 2023 года
Ремонт МФЦ на улице Ломоносова, 2А в Нижнем Тагиле. Июнь 2023 годаРемонт МФЦ на улице Ломоносова, 2А в Нижнем Тагиле. Июнь 2023 года
Ремонт МФЦ на улице Ломоносова, 2А в Нижнем Тагиле. Июнь 2023 годаРемонт МФЦ на улице Ломоносова, 2А в Нижнем Тагиле. Июнь 2023 года
Ремонт МФЦ на улице Ломоносова, 2А в Нижнем Тагиле. Июнь 2023 годаРемонт МФЦ на улице Ломоносова, 2А в Нижнем Тагиле. Июнь 2023 года
Ремонт МФЦ на улице Ломоносова, 2А в Нижнем Тагиле. Июнь 2023 годаРемонт МФЦ на улице Ломоносова, 2А в Нижнем Тагиле. Июнь 2023 года
Ремонт МФЦ на улице Ломоносова, 2А в Нижнем Тагиле. Июнь 2023 года
Фото: tagilcity.ru

Напомним, после открытия офиса МФЦ на улице Ломоносова, туда переедут специалисты с Космонавтов, 45. Кроме того, часть окон перенесут и из офиса на Металлургов, 46Б. Между тем, местные жители уже сейчас переживают о местах для парковки у бывшего «Тагилбанка», так как ежедневно в новом офисе планируется принимать до 450 заявителей.

Ни подъехать нормально, ни уехать: жители Нижнего Тагила — о парковке у будущего МФЦ
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#Евгения Сафина#Мфц#Переезд#Население#Услуги#Тагилбанк#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил
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