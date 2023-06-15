Грязь и провода: открытие нового МФЦ в Нижнем Тагиле задерживается уже на полгода

Напомним, после открытия офиса МФЦ на улице Ломоносова, туда переедут специалисты с Космонавтов, 45. Кроме того, часть окон перенесут и из офиса на Металлургов, 46Б. Между тем, местные жители уже сейчас переживают о местах для парковки у бывшего «Тагилбанка», так как ежедневно в новом офисе планируется принимать до 450 заявителей.