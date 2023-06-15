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Хозяину застреленной в Черноисточинске собаки отказали в возбуждении уголовного дела

15 июня 2023, 08:24
Фото: tagilcity.ru/Андрей Ольховик
В полиции Нижнего Тагила хозяину застреленной в Черноисточинское собаки отказали в возбуждении уголовного дела. Мужчина будет обращаться в прокуратуру.

В отделе полиции №21 Нижнего Тагила вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту застреленного в Черноисточинске пса. Об этом редакции TagilCity.ru рассказал хозяин животного Андрей Ольховик.

В документе, который имеется в распоряжении редакции, поясняется, что человек, застреливший пса, сделал это не намеренно. Состава преступления нет.

Его умыслом не охватывалось жестокое обращение с животным, его действия не носили характер истязания, он произвел выстрел из пневматического ружья в сторону собаки в дорожное покрытие для создания шума и пыли, чтобы стая собак разбежалась, корыстных и хулиганских побуждений он не имел, — поясняется в постановлении.
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При этом в действиях человека с оружием усмотрели признаки административного нарушения — «стрельба из оружия в населенных пунктах», за что его могут привлечь к административной ответственности. Согласно КоАП, наказание предусматривает штраф от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему, либо лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок от полутора до трех лет с конфискацией оружия и патронов к нему.

Житель Черноисточинска, чья собака погибла от выстрела, отметил, что в постановлении не указали информацию о наличии записи с камер видеонаблюдения. Он намерен обращаться в прокуратуру Пригородного района Нижнего Тагила, чтобы добиться возбуждения уголовного дела.

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