Хозяину застреленной в Черноисточинске собаки отказали в возбуждении уголовного дела

При этом в действиях человека с оружием усмотрели признаки административного нарушения — «стрельба из оружия в населенных пунктах», за что его могут привлечь к административной ответственности. Согласно КоАП, наказание предусматривает штраф от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему, либо лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок от полутора до трех лет с конфискацией оружия и патронов к нему.