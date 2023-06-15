Из-за утраты доверия уволен инспектор ГИБДД из Екатеринбурга

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
По информации анонимного источника, на который ссылается ЕАН, мужчину уволили по ст. 11 ФЗ № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и п. 13 ч. 1 ст. 12 ФЗ № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел».
Начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых подтвердил эти данные.
Ранее сообщалось, что на трассе под Нижним Тагилом с наркотическими веществами был задержан сотрудник исправительной колонии №12 Нижнего Тагила. 38-летний мужчина был сотрудником младшего звена управления. В учреждении он работал полтора года.