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Из-за утраты доверия уволен инспектор ГИБДД из Екатеринбурга

15 июня 2023, 13:13
Фото: 1MI
В Екатеринбурге в связи с утратой доверия уволен инспектор ГИБДД. Уволенный — инспектор ДПС 1-го взвода 8-й роты 2-го батальона полка ДПС ГИБДД Екатеринбурга Константин В.

По информации анонимного источника, на который ссылается ЕАН, мужчину уволили по ст. 11 ФЗ № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и п. 13 ч. 1 ст. 12 ФЗ № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел».

Начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых подтвердил эти данные.

Ранее сообщалось, что на трассе под Нижним Тагилом с наркотическими веществами был задержан сотрудник исправительной колонии №12 Нижнего Тагила. 38-летний мужчина был сотрудником младшего звена управления. В учреждении он работал полтора года.

Экс-сотрудник ИК-12 из Нижнего Тагила задержан с партией наркотиков на трассе
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#Екатеринбург#Утрата доверия#ГИБДД#Увольнение#Происшествия#Елена Озерова
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