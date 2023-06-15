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«Какая-то дичь»: мешок в форме тела человека выловил рыбак в Екатеринбурге

15 июня 2023, 05:38
Фото: 1MI

Мешок в форме тела человека выловил рыбак в Екатеринбурге

Рыбак выловил из водоема в поселке Палкино в Екатеринбурге мешок, по форме напоминающий тело человека. Однако прибывшие силовики установили, что внутри были куски мяса животного.

Внутри также найдены брюки и рубашка, сшитые нитками. Все это было перемотано скотчем, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По его словам, в мешке не было останков человека.

Силовики после этого начали проверку и разыскивают тех, кто «пошутил» таким образом. В МВД уверены, что сделано это было, чтобы напугать людей.

Не трудно предположить, что лица, сотворившие подобный «муляж», явно не дружат с головой. Это какая-то дичь, поступки таких людей не должны оставаться безнаказанными, — отметил полковник Горелых.

Он также призвал тех, кто может знать людей, причастных этой ситуации, сообщить по телефону 02. Анонимность при этом гарантируется.

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#Шутка#Полиция#Рыбалка#Происшествия#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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