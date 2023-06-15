«Какая-то дичь»: мешок в форме тела человека выловил рыбак в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
Modified Сегодня, 05:40
Updated Сегодня, 05:40
Внутри также найдены брюки и рубашка, сшитые нитками. Все это было перемотано скотчем, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По его словам, в мешке не было останков человека.
Силовики после этого начали проверку и разыскивают тех, кто «пошутил» таким образом. В МВД уверены, что сделано это было, чтобы напугать людей.
Не трудно предположить, что лица, сотворившие подобный «муляж», явно не дружат с головой. Это какая-то дичь, поступки таких людей не должны оставаться безнаказанными, — отметил полковник Горелых.
Он также призвал тех, кто может знать людей, причастных этой ситуации, сообщить по телефону 02. Анонимность при этом гарантируется.