Картель на торгах раскрыт в Свердловской области

Posted Сегодня, 16:42
Published Сегодня, 16:42
Modified Сегодня, 16:42
Updated Сегодня, 16:42
По данным УФАС по Свердловской области, полученная выгода картельного соглашения — 64 миллиона рублей.
Сперва один участник снижал стоимость от начальной цены на 0,5%, потом остальные участники отказались от подачи своих предложений о ценах, чтобы заключить договор по стоимости, равной максимальной цене контракта.
Это решение дало возможность фирмам заключать контракты без снижения стоимостей или с незначительным их снижением, рассказали в пресс-службе свердловского ФАС.
Все компании были привлечены к административной ответственности. Кроме того, их оштрафовали. Общий размер взыскания составил 16,6 миллиона рублей. Половина штрафа на данный момент компаниями уже оплачена.
Напомним, в конце 2022 года был выявлен аналогичный случай картельного соглашения при участии трех фирм. Все компании были оштрафованы.