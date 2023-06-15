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Картель на торгах раскрыт в Свердловской области

15 июня 2023, 16:42
Фото: Midjourney
Раскрыт картель между компаниями «Актив+», «Уралторгсервис» и ТК «Тоболтранс» на торгах по поставке пищевых продуктов в Свердловской области в рамках гособоронзаказа.

По данным УФАС по Свердловской области, полученная выгода картельного соглашения — 64 миллиона рублей.

Сперва один участник снижал стоимость от начальной цены на 0,5%, потом остальные участники отказались от подачи своих предложений о ценах, чтобы заключить договор по стоимости, равной максимальной цене контракта.

Это решение дало возможность фирмам заключать контракты без снижения стоимостей или с незначительным их снижением, рассказали в пресс-службе свердловского ФАС.

Все компании были привлечены к административной ответственности. Кроме того, их оштрафовали. Общий размер взыскания составил 16,6 миллиона рублей. Половина штрафа на данный момент компаниями уже оплачена.

Напомним, в конце 2022 года был выявлен аналогичный случай картельного соглашения при участии трех фирм. Все компании были оштрафованы.

Свердловское УФАС выявило картель на торгах в сфере транспортной безопасности
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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#ФАС#Картель#Торги#Компании#Штраф#Экономика
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