Корпорация МСП: торговля и ресторанный бизнес вошли в число лидеров роста в 2022 году

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В перечень отраслей-лидеров также вошли услуги по доставке еды, деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам, пишут РИА Новости.
Каждый год Корпорация МСП составляет оценку регионов России по динамике переходов бизнеса из одной категории в другую. На ПМЭФ-2023 Александр Исаевич рассказал, какие субъекты оказались лидерами по числу переходов малого и среднего бизнеса в более высокую категорию в 2022 году относительно предшествующего года.
«По показателю переходов из микро- в малый бизнес рейтинг возглавляет Республика Ингушетия. Следом за ней идут Калмыкия, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ и Кабардино-Балкарская Республика», — сообщил Исаевич.
По показателю роста переходов из микробизнеса в средний лидерами стали Ульяновская, Мурманская и Архангельская области, а также Алтайский и Красноярский края. Самый высокий прирост переходов из категории малого бизнеса в средний показала Якутия. За ней следуют: Вологодская область, Бурятия, Саратовская область и Республика Адыгея.
Исаевич рассказал также о результатах оценки доли выросших субъектов малого и среднего бизнеса. Первую строчку рейтинга заняла Москва с показателем 0,75% от общего количества МСП. Второе место — у Санкт-Петербурга, где доля выросших компаний составила 0,68%. В топ-5 субъектов-лидеров также вошли Удмуртия, Воронежская и Омская области с показателями 0,58%, 0,56% и 0,54% соответственно.
Замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова, которая также выступила на ПМЭФ-2023, рассказала о количестве субъектов микро- и малого бизнеса, которые в 2022 году перешли в более высокую категорию. Таких предприятий было около 28 000. Илюшникова отметила, что в 2022 году количество выросших МСП-компаний в целом увеличилось на 8,5% по сравнению с 2021 годом.
Стоит отметить, что сейчас для МСП-предприятий действуют различные виды поддержки, предоставляемые в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».