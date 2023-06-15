Корпорация МСП: торговля и ресторанный бизнес вошли в число лидеров роста в 2022 году

Замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова, которая также выступила на ПМЭФ-2023, рассказала о количестве субъектов микро- и малого бизнеса, которые в 2022 году перешли в более высокую категорию. Таких предприятий было около 28 000. Илюшникова отметила, что в 2022 году количество выросших МСП-компаний в целом увеличилось на 8,5% по сравнению с 2021 годом.