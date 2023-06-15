Курская область и РЭО договорились о развитии инфраструктуры обращения с ТКО

Денис Буцаев отметил, что подписанное соглашение о взаимодействии в сфере обращения с ТКО предполагает разработку совместного плана мероприятий для реализации инвестиционных проектов, направленных на создание объектов обработки и утилизации ТКО. По его словам, концессионные соглашения уже показали свою эффективность в развитии инфраструктуры по обращению с ТКО и пользуются спросом среди регионов.