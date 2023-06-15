Курская область и РЭО договорились о развитии инфраструктуры обращения с ТКО

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
Соглашение о совместном развитии инфраструктуры по обращению с ТКО подписали генеральный директор Российского экологического оператора Денисом Буцаевым и губернатор региона Роман Старовойт. Встреча состоялась в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), пишет gorod55.ru.
Денис Буцаев отметил, что подписанное соглашение о взаимодействии в сфере обращения с ТКО предполагает разработку совместного плана мероприятий для реализации инвестиционных проектов, направленных на создание объектов обработки и утилизации ТКО. По его словам, концессионные соглашения уже показали свою эффективность в развитии инфраструктуры по обращению с ТКО и пользуются спросом среди регионов.
Российский экологический оператор вместе с руководством Курской области определит источники финансирования инвестиционных проектов на территории региона и рассмотрит возможность оказания поддержки проектам со стороны Российского экологического оператора.
Соглашение также содержит положения об информационном взаимодействии и поддержке в организации деятельности по сбору и утилизации твердых коммунальных отходов.