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Лучшие палисадники, сельские подворья и придомовые территории выберут в Нижнем Тагиле

15 июня 2023, 10:34
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле объявлен конкурс на лучшее сельское подворье. К потенциальным участникам относятся дома, подсобные хозяйства, палисадники и придомовые территории.

Старт начала приема заявок запланирован на 15 августа. Продлится сбор до 10 сентября 2023 года. Победителей планируется объявить до 8 октября. Принять участие могут все желающие. Для этого в территориальную администрацию нужно подать заявку с пятью фотографиями.

Конкурсная комиссия будет оценивать работы по нескольким критериям. В частности, это оригинальность, чистота, благоустроенность, наличие животных, презентация и наличие технических средств. Также будет оценено, насколько активно жители территории-конкурсанта участвуют в общественной жизни пункта.

Награждение победителей пройдет в торжественной обстановке. Победителю и призерам будут вручены дипломы и подарки.

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#Ирина Кирилова#Конкурс#Село#Участие#Свободное время#Эксклюзив#Нижний Тагил
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