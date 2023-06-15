Лучшие палисадники, сельские подворья и придомовые территории выберут в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
Старт начала приема заявок запланирован на 15 августа. Продлится сбор до 10 сентября 2023 года. Победителей планируется объявить до 8 октября. Принять участие могут все желающие. Для этого в территориальную администрацию нужно подать заявку с пятью фотографиями.
Конкурсная комиссия будет оценивать работы по нескольким критериям. В частности, это оригинальность, чистота, благоустроенность, наличие животных, презентация и наличие технических средств. Также будет оценено, насколько активно жители территории-конкурсанта участвуют в общественной жизни пункта.
Награждение победителей пройдет в торжественной обстановке. Победителю и призерам будут вручены дипломы и подарки.