Лучшие палисадники, сельские подворья и придомовые территории выберут в Нижнем Тагиле

Старт начала приема заявок запланирован на 15 августа. Продлится сбор до 10 сентября 2023 года. Победителей планируется объявить до 8 октября. Принять участие могут все желающие. Для этого в территориальную администрацию нужно подать заявку с пятью фотографиями.