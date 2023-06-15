Минюст проверяет «Ельцин Центр» в Екатеринбурге на предмет деятельности иноагента

В самом «Ельцин Центре» рассказали, что к проверке относятся спокойно. Там добавили, что вся деятельность ведется в соответствии с законодательством и внутренним уставом. При этом вся отчетность публикуется на сайте учреждения. Также в пресс-службе добавляют, что уверены в отсутствии оснований для признания иноагентом.