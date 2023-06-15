Минюст проверяет «Ельцин Центр» в Екатеринбурге на предмет деятельности иноагента

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
Вопрос о проверке центра задал депутат Госдумы от региона Андрей Альшевских. По его словам, в ходе дискуссии он предложил Минюсту провести проверку, так как вокруг объекта много спекуляций.
Альшевских отметил, что он уже просил прокуратуру проверить деятельность учреждения, но нарушений найдено не было. Он уверен, что после проверки Минюста и обнародования результатов обсуждения прекратятся.
При наличии нарушений будут приняты меры, отметил депутат.
Понятно, почему объект будоражит общественность, особенно оппозиционную. В попечительский совет входят многие представители власти, в том числе губернатор, полпред, депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, администрации президента. Спекуляций не должно быть, до добра это не доведет, — добавляет Альшевских.
В самом «Ельцин Центре» рассказали, что к проверке относятся спокойно. Там добавили, что вся деятельность ведется в соответствии с законодательством и внутренним уставом. При этом вся отчетность публикуется на сайте учреждения. Также в пресс-службе добавляют, что уверены в отсутствии оснований для признания иноагентом.