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Мошенницы оформили больше сотни микрозаймов на чиновников из Первоуральска

15 июня 2023, 08:08
Фото: Midjorney / 1MI
Две жительницы Первоуральска попали в колонию из-за того, что оформили 114 микрозаймов на сотрудников местной администрации. Всего таким образом женщины заполучили больше 8 миллионов рублей.

Первая подельница трудилась в отделе одной из муниципальных организаций. Вторая девушка — была работницей МФО. У муниципальной служащей имелся доступ к ксерокопиям паспортов сотрудников мэрии. Она их брала, а вторая обвиняемая оформляла кредиты. КОгда приходило одобрение, то женщины забирали деньги себе.

Обе они признаны виновными в групповом мошенничестве в особо крупном размере. Женщины отправлены отбывать срок в колонию общего режима. Первой осужденной дали три года лишения свободы, а второй — 2 года и 10 месяцев. Последняя также лишена водительских прав на один год, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

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#Мошенники#Займы#Обман#Чиновники#Криминал#Первоуральск#Ирина Кирилова
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