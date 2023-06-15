Мошенницы оформили больше сотни микрозаймов на чиновников из Первоуральска

Обе они признаны виновными в групповом мошенничестве в особо крупном размере. Женщины отправлены отбывать срок в колонию общего режима. Первой осужденной дали три года лишения свободы, а второй — 2 года и 10 месяцев. Последняя также лишена водительских прав на один год, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.