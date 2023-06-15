Мошенницы оформили больше сотни микрозаймов на чиновников из Первоуральска

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
Первая подельница трудилась в отделе одной из муниципальных организаций. Вторая девушка — была работницей МФО. У муниципальной служащей имелся доступ к ксерокопиям паспортов сотрудников мэрии. Она их брала, а вторая обвиняемая оформляла кредиты. КОгда приходило одобрение, то женщины забирали деньги себе.
Обе они признаны виновными в групповом мошенничестве в особо крупном размере. Женщины отправлены отбывать срок в колонию общего режима. Первой осужденной дали три года лишения свободы, а второй — 2 года и 10 месяцев. Последняя также лишена водительских прав на один год, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.