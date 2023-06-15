На ПМЭФ-2023 открылась выставка олимпийской коллекции В. Потанина

В свою очередь, ректор РМОУ, академик РАО, профессор Лев Белоусов отметил устремлённость представленной коллекции в будущее, а также то, что она демонстрирует подход мецената к задачам развития отечественного спорта. Профессор акцентировал внимание на том, что «Интеррос» Владимира Потанина стал партнёром нового спортивного проекта «Игры будущего».