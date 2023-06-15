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На ПМЭФ-2023 открылась выставка олимпийской коллекции В. Потанина

15 июня 2023, 08:52
Фото: фрагмент видео
14 июня в Петербурге открылась выставка «Олимпийские игры в артефактах. Из коллекции Владимира Потанина». Это одно из крупнейших частных собраний артефактов со всех Олимпиад начиная с самой первой.

Выставка проводится в рамках культурной программы Петербургского международного экономического форума. Она приурочена к 100-летию Минспорта РФ и посвящена истории олимпийского движения. Организаторами выступили Российский международный олимпийский университет и Государственный музей спорта Санкт-Петербурга. Работать выставка будет до конца лета, пишет newizv.ru.

Кроме самих спортивных артефактов, в экспозиции представлены архивные хроники. Экспонаты сгруппированы так, чтобы выделить уникальность каждой Олимпиады. Организаторы сделали акцент на роли российских спортсменов в развитии мирового спорта. Посетители смогут проследить становление отечественного спорта от Российской империи и до современной Российской Федерации.

В экспозиции много наград наших спортсменов. Например, представлен диплом хоккеиста Валерия Харламова, нападающего сборной СССР на Олимпиаде в Саппоро — 1972, ставшей триумфальной для советских спортсменов.

Министр спорта РФ Олег Матыцин отметил, что на открытие выставки пришло много людей. Он выразил благодарность Владимиру Потанину за представленную коллекцию и за меценатство бизнесмена, который поддерживает различные спортивные инициативы. Так, Потанин содействовал проведению сочинской Олимпиады.

В свою очередь, ректор РМОУ, академик РАО, профессор Лев Белоусов отметил устремлённость представленной коллекции в будущее, а также то, что она демонстрирует подход мецената к задачам развития отечественного спорта. Профессор акцентировал внимание на том, что «Интеррос» Владимира Потанина стал партнёром нового спортивного проекта «Игры будущего».

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