На ПМЭФ был представлен экопросветительский ролик РЭО с участием фигуристки Загитовой

«Мир без мусора — точно в наших руках. Те, кто давно со мной, знают — я неравнодушна к будущему нашей природы и окружающей среды. Поэтому была рада вместе с Денисом Буцаевым стать участником сессии РЭО „На пути к переработке: от отходов к ресурсам“. Она состоялась сегодня на ПМЭФ в Питере», — сообщила Загитова. Алина также рассказала, что видео с ее участием появилось в результате сотрудничества с РЭО и было распространено в поддержку дискуссии об экологии и осознанном потреблении, которую на форуме вели эксперты, экологи и обычные люди, обеспокоенные будущим нашей планеты. Спортсменка обратилась ко всем с просьбой посмотреть ролик. Она уверена: зрители поймут, что именно авторы хотели сказать миру этим видео, пишет gorod55.ru.