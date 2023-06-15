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На ПМЭФ был представлен экопросветительский ролик РЭО с участием фигуристки Загитовой

15 июня 2023, 16:44
Фото: reo.ru
Российский экологический оператор (РЭО) продемонстрировал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) видеоролик о переработке отходов. В нем снялась олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, которая попросила россиян беречь и охранять природу.

«Мир без мусора — точно в наших руках. Те, кто давно со мной, знают — я неравнодушна к будущему нашей природы и окружающей среды. Поэтому была рада вместе с Денисом Буцаевым стать участником сессии РЭО „На пути к переработке: от отходов к ресурсам“. Она состоялась сегодня на ПМЭФ в Питере», — сообщила Загитова. Алина также рассказала, что видео с ее участием появилось в результате сотрудничества с РЭО и было распространено в поддержку дискуссии об экологии и осознанном потреблении, которую на форуме вели эксперты, экологи и обычные люди, обеспокоенные будущим нашей планеты. Спортсменка обратилась ко всем с просьбой посмотреть ролик. Она уверена: зрители поймут, что именно авторы хотели сказать миру этим видео, пишет gorod55.ru.

Ролик уже доступен для просмотра в соцсетях РЭО: сегодня с ним можно ознакомиться по ссылке «ВКонтакте».

«Одна из больших задач, которые стоят перед нами сегодня, это изменение ментальности, поведенческой модели», — отметил в своем выступлении на сессии ПМЭФ гендиректор РЭО Денис Буцаев. Он уверен, что у каждого жителя Земли есть возможность в ежедневном режиме решать данную задачу, постоянно делая простой выбор: в пользу более экологичных товаров, экологически осознанного поведения, разделения отходов, отказа от лишней упаковки, передачи во вторичный оборот ставших ненужными вещей и прочих подобных действий. Именно с этими бытовыми проблемами и задачами, по мнению Буцаева, люди сталкиваются ежедневно. Но, если они не сменят модель поведения, никакая инновационная инфраструктура не приведет их к намеченному результату.

PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко, в свою очередь, подчеркнул, что в распоряжении РЭО имеется обширный медиабанк для создания экопросветительских материалов, в частности социальной рекламы, плакатов, фотографий, уроков «Зеленой школы». Бойко добавил, что создание видеороликов с известными людьми вошло в традицию РЭО. Такие видео всегда находят отклик у широкой аудитории в интернете, то есть склоняют многих в сторону экологичного поведения.

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