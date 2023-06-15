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На сотрудников вуза Екатеринбурга была совершена атака мошенников от имени ректора

15 июня 2023, 15:12
Фото: Midjourney
На сотрудников университета путей сообщения в Екатеринбурге была совершена кибератака мошенников от имени ректора учебного заведения.

Злоумышленники, создав фейковый аккаунт ректора, сделали от его имени ложную рассылку сообщений сотрудникам в мессенджере Telegram о том, что якобы предстоит звонок из Министерства образования, рассказали в пресс-службе УрГУПС.

В сообщениях указывалось, что звонок поступит от некоего куратора Минобразования Павла Анисимова. Далее мошенники требовали совершить банковские операции с личным счетом. Информацию об этом «сотруднике» Министерства найти нигде не удалось.

Напомним, недавно сотрудница ЧОП из Нижнего Тагила перевела мошеннику более 600 тысяч рублей.

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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Мошенники#Атака#Университет#Ректор#Рассылка#Сообщение#Происшествия
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