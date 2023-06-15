На сотрудников вуза Екатеринбурга была совершена атака мошенников от имени ректора

Posted Сегодня, 15:12
Published Сегодня, 15:12
Modified Сегодня, 15:12
Updated Сегодня, 15:12
Злоумышленники, создав фейковый аккаунт ректора, сделали от его имени ложную рассылку сообщений сотрудникам в мессенджере Telegram о том, что якобы предстоит звонок из Министерства образования, рассказали в пресс-службе УрГУПС.
В сообщениях указывалось, что звонок поступит от некоего куратора Минобразования Павла Анисимова. Далее мошенники требовали совершить банковские операции с личным счетом. Информацию об этом «сотруднике» Министерства найти нигде не удалось.
Напомним, недавно сотрудница ЧОП из Нижнего Тагила перевела мошеннику более 600 тысяч рублей.