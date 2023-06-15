На ужасный запах и облако выбросов пожаловались жители Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 04:25
Published Сегодня, 04:25
Modified Сегодня, 04:27
Updated Сегодня, 04:27
По словам одной из жительниц Вагонки, из-за выбросов трудно дышать.
Хотели проветрить квартиру и сразу ужасный запах с коксохима, кашель и насморк сразу же у всех членов семьи, — рассказала TagilCity.ru местная жительница.
Также на запах жалуется жительница Пихтовых гор. По ее словам, она из-за этого держит окна в квартире закрытыми.
Напомним, в Нижнем Тагиле запах с коксохимического производства ощущался утром 6 июня 2023 года. Местные жители жаловались на кашель и чихание.