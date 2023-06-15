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Published Сегодня, 04:25

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На ужасный запах и облако выбросов пожаловались жители Нижнего Тагила

15 июня 2023, 04:25
Фото: tagilcity.ru

На облако выбросов с завода пожаловались жители Нижнего Тагила

Жители Дзержинского района в Нижнем Тагиле жалуются на запах с коксохимического завода ЕВРАЗа утром 15 июня 2023 года.

По словам одной из жительниц Вагонки, из-за выбросов трудно дышать.

Хотели проветрить квартиру и сразу ужасный запах с коксохима, кашель и насморк сразу же у всех членов семьи, — рассказала TagilCity.ru местная жительница.
Фото: tagilcity.ru

Также на запах жалуется жительница Пихтовых гор. По ее словам, она из-за этого держит окна в квартире закрытыми.

Напомним, в Нижнем Тагиле запах с коксохимического производства ощущался утром 6 июня 2023 года. Местные жители жаловались на кашель и чихание.

Ночные и утренние выбросы зафиксированы в Нижнем Тагиле
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#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Свердловская область#Экология#Выбросы#Запах#Завод#Коксохим#Эксклюзив
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