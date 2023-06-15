Надзорные ведомства проверят законность мотогонок в поселке Черноисточинск

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
Соревнования по мотогонкам в Черноисточинске прошли 22 апреля. Однако местные жители посчитали их незаконными и опасными, особенно во время действия противопожарного режима. В связи с этим они написали обращения в несколько ведомств с просьбой провести проверку по факту проведения мотокросса.
В ответе на обращение (имеется в распоряжении редакции) Пригородная прокуратура сообщила, что мероприятие не было согласованно с администрацией Горноуральского округа, так как в проведении соревнований организатору Александру Шмакову отказали. Причиной стало введение противопожарного режима на территории Свердловской области.
Таким образом, администрация Горноуральского городского округа мероприятие с участием владельцев мотоциклов не согласовывала и организатором не являлась, — сказано в ответе ведомства.
При этом ранее в беседе с журналистом TagilCity.ru Александр Шмаков заявлял, что на самом деле никаких соревнований не было, а была лишь дружеская встреча с целью покататься на мотоциклах. Поэтому никаких разрешений ему не требовалось.
Кроме того, в ответе прокуратуры указано, что по обращению жителей о возможном нарушении противопожарного режима проверка будет проводится Отделом надзорной деятельности и профилактической работы, а также МЧС Свердловской области.