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Надзорные ведомства проверят законность мотогонок в поселке Черноисточинск

15 июня 2023, 10:38
Фото: 1MI
Проверки по возможному нарушению противопожарного режима во время проведения мотогонок 22 апреля в поселке Черноисточинск под Нижнем Тагилом проведет Отдел надзорной деятельности и свердловское МЧС. Такой ответ дала Пригородная прокуратура на официальное обращение местных жителей.

Соревнования по мотогонкам в Черноисточинске прошли 22 апреля. Однако местные жители посчитали их незаконными и опасными, особенно во время действия противопожарного режима. В связи с этим они написали обращения в несколько ведомств с просьбой провести проверку по факту проведения мотокросса.

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В ответе на обращение (имеется в распоряжении редакции) Пригородная прокуратура сообщила, что мероприятие не было согласованно с администрацией Горноуральского округа, так как в проведении соревнований организатору Александру Шмакову отказали. Причиной стало введение противопожарного режима на территории Свердловской области.

Таким образом, администрация Горноуральского городского округа мероприятие с участием владельцев мотоциклов не согласовывала и организатором не являлась, — сказано в ответе ведомства.

При этом ранее в беседе с журналистом TagilCity.ru Александр Шмаков заявлял, что на самом деле никаких соревнований не было, а была лишь дружеская встреча с целью покататься на мотоциклах. Поэтому никаких разрешений ему не требовалось.

Кроме того, в ответе прокуратуры указано, что по обращению жителей о возможном нарушении противопожарного режима проверка будет проводится Отделом надзорной деятельности и профилактической работы, а также МЧС Свердловской области.

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#Анна Григорьева#Прокуратура#Проверка#Мотоциклисты#Соревнования#Общество#Эксклюзив#ГГО и пригород#Черноисточинск
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