Надзорные ведомства проверят законность мотогонок в поселке Черноисточинск

Соревнования по мотогонкам в Черноисточинске прошли 22 апреля. Однако местные жители посчитали их незаконными и опасными, особенно во время действия противопожарного режима. В связи с этим они написали обращения в несколько ведомств с просьбой провести проверку по факту проведения мотокросса.