tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:52

Published Сегодня, 16:52

Modified Сегодня, 16:52

Updated Сегодня, 16:52

Изображение материала

Напавшую на пятиклассника учительницу в Ирбите отстранили от работы

15 июня 2023, 16:52
Фото: 1MI
Учительница, которая набросилась на ученика, отстранена от работы в школе № 1 в Ивделе.

По словам директора школы, после инцидента ребенок и педагог объясняли причины возникшего конфликта. Учительница готова попросить прощения у мальчика и его семьи. Мать школьника на встречу не пришла, но директор отметил, что встретиться с ней придется.

До окончания выяснения всех обстоятельств учительницу было решено временно отстранить от работы. В СК начали проводить проверку по факту произошедшего.

Напомним, педагог набросилась на подростка, тем самым вступившись за свою дочь, которую обижал мальчик. Он в свою очередь утверждал, что девочка сама неоднократно начинала конфликты, и он пытался себя защитить.

Школьная учительница избила ученика в Ирбите
Узнать подробнее
Читайте также:
Воспитатель и мать подрались из-за ребенка в детском саду в Верхней ПышмеСкандал из-за неоплаченных фото для выпускного альбома возник в школе ПервоуральскаПедагог-психолог из Екатеринбурга назвала учеников дураками и пригрозила им ПДН
#Елизавета Зиборова#Дети#Инцидент#Проверка#Ребенок#Конфликт#СК#Школа#Происшествия#Свердловская область#Ивдель
Подпишитесь
Цены в Нижнем Тагиле и в Москве: за что тагильчане платят больше москвичей?
Сегодня, 05:24
Как изменится площадь перед Машиностроительным техникумом в Нижнем Тагиле в 2024 году
Вчера, 14:26
Житель Нижнего Тагила получил срок за подделку документов
Сегодня, 06:49
В Нижнем Тагиле бензин дешевле, чем в Москве. Но богаче ли тагильчане, чем москвичи?
Сегодня, 05:25
Жителю Нижнего Тагила грозит 6 лет за попытку сбыта сигарет без акцизов на 3 млн
Сегодня, 10:17
Грязь и провода: открытие нового МФЦ в Нижнем Тагиле задерживается уже на полгода
Сегодня, 11:46