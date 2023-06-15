Напавшую на пятиклассника учительницу в Ирбите отстранили от работы

Posted Сегодня, 16:52
Published Сегодня, 16:52
Modified Сегодня, 16:52
Updated Сегодня, 16:52
По словам директора школы, после инцидента ребенок и педагог объясняли причины возникшего конфликта. Учительница готова попросить прощения у мальчика и его семьи. Мать школьника на встречу не пришла, но директор отметил, что встретиться с ней придется.
До окончания выяснения всех обстоятельств учительницу было решено временно отстранить от работы. В СК начали проводить проверку по факту произошедшего.
Напомним, педагог набросилась на подростка, тем самым вступившись за свою дочь, которую обижал мальчик. Он в свою очередь утверждал, что девочка сама неоднократно начинала конфликты, и он пытался себя защитить.