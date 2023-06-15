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Posted 15 июня 2023, 08:53

Published 15 июня 2023, 08:53

Modified 15 июня 2023, 08:55

Updated 15 июня 2023, 08:55

Необычного голубя нашла жительница Нижнего Тагила

15 июня 2023, 08:53
В Нижнем Тагиле местная жительница Маруся нашла необычного цвета голубя около супермаркета «Монетка» на проспекте Мира, 56а.

Судя по снимкам, голубь имеет белоснежно-белый окрас. На его лапке имеется кольцо с надписью «FR 2023 366363», из-за чего девушка предположила, что птица из Франции.

Снимок тагильчанка выложила в «Бюро находок — Тагил». Она пожелала найти хозяина пернатого. Также она рассказала, что взять в руки птицу ей удалось, потому что по какой-то причине голубь не мог взлететь.

Маруся также отметила, что покормила голубя и дала ему воды, а после отправила запрос в «Центр кольцевания птиц России», чтобы по номеру вычислить хозяина. Ей обещали ответить позднее.

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#Нижний Тагил#Находка#Природа#Голубь#Птица
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