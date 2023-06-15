Необычного голубя нашла жительница Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
Modified Сегодня, 08:55
Updated Сегодня, 08:55
Судя по снимкам, голубь имеет белоснежно-белый окрас. На его лапке имеется кольцо с надписью «FR 2023 366363», из-за чего девушка предположила, что птица из Франции.
Снимок тагильчанка выложила в «Бюро находок — Тагил». Она пожелала найти хозяина пернатого. Также она рассказала, что взять в руки птицу ей удалось, потому что по какой-то причине голубь не мог взлететь.
Маруся также отметила, что покормила голубя и дала ему воды, а после отправила запрос в «Центр кольцевания птиц России», чтобы по номеру вычислить хозяина. Ей обещали ответить позднее.