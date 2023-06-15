«Новые люди» помогли екатеринбургским студентам создать уникальный бизнес-проект

Программу «Я в деле» запустила партия «Новые люди» в январе прошлого года. Проект идет при поддержке фонда «Капитаны» и Минобрнауки. Он охватил 63 региона страны. В прошлом году к нему присоединились 85 тысяч участников, они создали 1,5 тысячи стартапов. Главная цель программы — научить школьников и студентов основам предпринимательства, финансовой грамотности и работе в команде. Стать участником «Я в деле» можно зарегистрировавшись на сайте явделе.рф